快訊

評／抖音洗腦神曲風靡校園 大學教授：禁止不是唯一辦法

宣布開賣才1天！麥當勞「BT21餐具組」這原因緊急暫停銷售

王世堅轟林智堅草包 蔣萬安：新竹球場爆缺失籲檢調偵辦

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席2023台灣燈會在台北周邊商品發布記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席2023台灣燈會在台北周邊商品發布記者會。記者林麗玉／攝影

民進黨台北市議員王世堅昨天怒轟新竹市前市長林智堅草包，新竹棒球場案明顯違法，憑什麼講新竹市長高虹安。台北市長蔣萬安今受訪被問及怎看王世堅砲轟林智堅草包，蔣表示，新竹棒球場不斷爆出重大缺失，也失去辦經典賽、熱身賽，他呼籲檢調積極偵辦。

蔣萬安今天上午出席2023台灣燈會在台北周邊商品發布記者會，媒體問蔣萬安，王世堅昨天砲轟林智堅草包，甚至憑什麼講高虹安詐領助理費案60萬，因新竹棒球場案的12億已是高虹安60萬的2000倍，基層監工、市府每個科室、市長核准才可以發工程款，這已明顯違法。

對於新竹棒球場不斷爆爭議缺失，蔣萬安今天也表示，新竹棒球場不斷爆出重大缺失，呼籲檢調要積極偵辦。

蔣萬安 林智堅

延伸閱讀

王世堅：若蘇貞昌前天下台 吳怡農就上了

網要博恩道歉 王世堅稱萬萬不可：是錯估我有蔡總統級禮遇

敗選檢討 王世堅預言：吳怡農2024再戰一定會勝利

跟柯文哲化敵為友、政治聯姻？ 王世堅：我死了算了

相關新聞

前財長提超徵稅收優先還債 王鴻薇問：過去多少還債？

財政部前部長蘇建榮昨天表示「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於是債留子孫。台北市立委當選人王鴻薇今...

曾銘宗：國民黨團支持發現金沒政治算計 柯建銘別算計

國民黨立院黨團上午舉行「稅收超收！行政失靈！」記者會，提出兩點要求，請政府檢討稅收估測模型還有預算估算的程序，以及之後超...

對警局長人選有意見？蔣萬安：人事尊重中央職權

高階警官退休潮在即，警界人事迫在眉睫。傳出警政署規畫由北市警局長楊源明升任警大校長、警政署督察室主任張榮興接任北市警察局...

【專家之眼】賴清德不疑美 台人該疑他面對強權的膽識

在中共與美國的修昔底德陷阱越來越可能出現當下，台灣的領導人，如果沒有維持現狀的高超平衡感，至少也該具備基於本國利益，識別...

侯友宜、謝國樑攜手拚基捷 中央卻要新北自負盈虧

紙上談兵20多年的基隆捷運，第1階段北市南港到基隆八堵的環評已送環保署審查，交通部希望在明年第4季能動工，第2階段八堵到基隆站會分階段進行，但要找哪條路廊尚未定案。

【專家之眼】美歐與中俄的博弈與台灣

日前，俄羅斯二號人物梅德韋傑夫訪問北京，提議劃出東西伯利亞696萬平方公里土地來設立超級特區，對中國投資者放開，並簽署礦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。