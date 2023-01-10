王世堅轟林智堅草包 蔣萬安：新竹球場爆缺失籲檢調偵辦
民進黨台北市議員王世堅昨天怒轟新竹市前市長林智堅草包，新竹棒球場案明顯違法，憑什麼講新竹市長高虹安。台北市長蔣萬安今受訪被問及怎看王世堅砲轟林智堅草包，蔣表示，新竹棒球場不斷爆出重大缺失，也失去辦經典賽、熱身賽，他呼籲檢調積極偵辦。
蔣萬安今天上午出席2023台灣燈會在台北周邊商品發布記者會，媒體問蔣萬安，王世堅昨天砲轟林智堅草包，甚至憑什麼講高虹安詐領助理費案60萬，因新竹棒球場案的12億已是高虹安60萬的2000倍，基層監工、市府每個科室、市長核准才可以發工程款，這已明顯違法。
對於新竹棒球場不斷爆爭議缺失，蔣萬安今天也表示，新竹棒球場不斷爆出重大缺失，呼籲檢調要積極偵辦。
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