敗選怪誰？2022年這些人、這些事引爆民進黨的仇恨值

仇恨值傷選情

九合一大選民進黨大敗，檢討報告2022年12月28日出爐，點名黑金、重大治安問題以及林智堅論文抄襲事件外溢，造成選舉落敗。檢討報告裡，林智堅是唯一被點名的檢討人選，對此，林智堅表示「責無旁貸」。民進黨公布檢討報告後，引起不少黨內同志反彈，民進黨前立委林濁水感嘆，民進黨的檢討和民意落差實在太大了。

image source:FB/林智堅

《DailyView網路溫度計》統計調查2022年民進黨敗選原因，包括相關議題與相關人物的負面聲量，針對調查結果，臺師大政研所教授曲兆祥表示，與民眾一般主觀印象相差不遠，這些事確實會引起民眾對執政黨的反感，而且有累加效果。曲兆祥以疫情舉例說明，初期清零政策政府做得還不錯，但隨著疫苗採購及高端相關爭議被爆出，開始引起民眾不滿，而且不滿情緒是相乘的，因此陳時中在此次九合一大選被打下神壇，是民眾不滿情緒的展現，而不滿情緒累積到最後，則變成仇恨值。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，林智堅論文抄襲事件最惹議，疫苗採購民怨也很深，最該負責任的就是總統蔡英文。施正鋒強調，論文抄襲事件爆發後，蔡英文當時定調要全黨挺林智堅，即使台大審查結果出爐，認定林智堅論文抄襲並撤銷其學位，蔡英文總統至今依舊未向國人致歉，施正鋒直指蔡英文就是「頭號戰犯」。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理被認為是2022年民進黨九合一大選敗選相關事件、人物的負面聲量，帶您來看看究竟哪些事件、哪些人物，使得民進黨的執政負面觀感攀升，增添仇恨值。

No.5 周玉蔻

資深媒體人周玉蔻在Google的2022年的年度快速竄升人物排行榜，擠進第9名，可以見得在選舉年，周玉蔻的言行舉止不僅是媒體焦點，更是網友討論的話題。

周玉蔻2022年9月，翻出蔣萬安父親蔣孝嚴的往事，包括改姓氏以及1999年緋聞案，並指稱當年緋聞事件女主角，為1998年中華民國小姐冠軍張淑娟。張淑娟憤而提告，而在按鈴提告9月的日當天，周玉蔻也赴北檢，承認「晶華緋聞案」是錯誤，並在媒體鏡頭前鞠躬道歉。不過，周玉蔻的不請自來，與陪同張淑娟提告的台北市議員王鴻薇爆發激烈衝突，雙方互罵槓上，許多網友看了現場畫面後直呼，「簡直比八點檔還精彩」，光是這一天，周玉蔻負聲量飆破12萬7千筆，同時更引爆「支持周玉蔻＝支持陳時中」等言論，陳時中則澄清兩人沒私交。

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No.4 蘇貞昌

此次民進黨敗選檢討報告，未提及行政院改組事宜以及改組幅度，但行政院長蘇貞昌及其團隊去留問題，在九合一敗選之後，不斷被搬上檯面討論。

蘇貞昌敗選當日，即向總統請辭隨即被慰留，不過，不斷傳出可能接任閣揆的人選，包括前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄等人，皆被點名有望接任。

蘇貞昌在九合一大選前負面聲量不低，其中最高點落在3月18日，超過2萬筆。蘇貞昌過去在立法院備詢時，曾罵鄭麗文「袂見笑」（不要臉）、嗆鄭正鈐委員吵死了，批評傅崐萁可恥，並嗆時任立委蔣萬安是小混混。因此，國民黨決定修法「禁反質詢」，對此，蘇貞昌回擊「官員當狗罵的時代過去了」，引起熱議之後，蘇貞昌則回應「會好好檢討自己增加修養」。

另外，蘇貞昌負聲量第二高點為5月疫情事件，當時國內疫情延燒，藝人郭彥均臉書發文「很多孩子都走了」，引起諸多討論，但蘇揆說此為不實謠言，揚言查辦。

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image source: 行政院

No.3 林智堅

民進黨敗選檢討，新竹市前市長林智堅成為唯一被點名的「戰犯」。林智堅臉書發文致歉，表示自己願意承擔責任，除了再次向國人、支持者與黨內同志，表達最深切歉意，同時也提到「角逐桃園市長，並不在他人生規劃」。

過去擔任兩屆新竹市長的林智堅，評價相當不錯，挾著新竹市五星市長光芒，空降桃園市長選戰，卻因為論文抄襲事件，成為眾矢之的，台大、中華大碩士學位接連被撤銷，接班形象也隨之被打到谷底。

林智堅在九合一大選前負面聲量，8月9日飆破15萬4千筆，當天台大審查結果出爐，認定林智堅國發所論文抄襲撤銷其學位，林智堅冤喊「人格抺殺」。林智堅極力澄清自己才是論文原創，但仍抵擋不住輿論的質疑聲浪，甚至更傳出民調雪崩式滑落，因此讓民進黨內決定「堅下鵬上」，林智堅於8月12日宣布退選，強調要戰清白，當日的負面聲量飆破15萬4千筆。

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No.2 陳時中

擔任疫情指揮官兩年多的陳時中，過去防疫成績表現不錯，再加上每日下午兩點的疫情記者會，高曝光度不僅讓陳時中的網路聲量飆升，成為全台知名度最高的政治人物之一，更讓他代表民進黨參選台北市長，不過，最後以43萬4,558張票居次，敗給國民黨蔣萬安。原本挾帶指揮官優異成績，以及高人氣參選的陳時中，在台北市12個行政區的得票數，僅大同區以2萬6,530票，領先蔣萬安的2萬1700票，也讓網友驚呼「大同區」綠營支持者真的是死忠。

雖然在台北市長選舉吃下敗仗，但高人氣的陳時中，依舊是輔選熱門人物，他曾在一週內兩度到嘉義，替民進黨嘉義市長參選人李俊俋站台輔選；另外，他也和吳怡農同框造勢，帶來不少聲量和討論。不過，從目前改閣聲浪中，卻未聽聞陳時中被安排再次重回內閣行列，有學者就斷言，陳時中從政路恐怕已斷。

回顧九合一選舉過程，陳時中多次被點名仇恨值高，其中負面聲量最高點落在11月7日，超過8萬7千筆。當時國民黨台北市議員徐巧芯爆料，陳時中和友人聚餐後「十指緊扣」牽人妻的照片，對此，陳時中反駁並澄清表示，沒有鹹豬手的問題，同時反嗆徐巧芯「有些議員選舉可能有些困難吧，要出來蹭熱度，我覺得不道德。」

另外，陳時中的負面聲量次高點在7月11日，當時疫情持續升溫，防疫任務尚未結束，陳時中請辭衛福部長與防疫指揮官職務，決定代表民進黨參選台北市長，挨批「落跑指揮官」、「落跑部長」，當時陳時中解釋政務官沒有任期，該事件的負面聲量高達4萬8,878筆。

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No.1 蔡英文

九合一大敗選後，總統蔡英文立刻辭去黨主席，回歸「總統」職務，「辭去黨主席」以示負責，但仍未能替選前諸多風波與爭議帶來解答。九合一大選前，蔡英文已經多次被點名，長達七百多天不接受媒體訪問，包括林智堅論文抄襲事件、兩岸情勢、治安、社會安全、疫苗採購以及柬埔寨詐騙事件等等，蔡英文總統皆未召開記者接受提問，並對外說明。

九合一大選落敗之後，總統府隨即宣布「兵役延長」一事，而蔡英文總統也親自召開記者會，讓媒體問到飽，同時也保證未來一定有機會開記者會，另外，也強調要檢討未來施政，讓民眾有感。

蔡英文選後動起來，要讓民進黨從九合一敗選後，重新站起來。雖然此次民進黨內檢討報告，蔡英文未被點名為檢討對象，但蔡英文近一年來負面聲量高達376萬筆，比起第二名陳時中多出237萬筆。其中8月10日負面聲量約5萬9,851筆，因為針對林智堅論文涉抄襲，遭到台大撤銷學士學位，黨主席蔡英文在民進黨中執會上，要求全體黨公職團結一致，相信林智堅，並且支持他捍衛自己的清白。「全黨挺林智堅」、「戰清白」的相關說法，引起網路輿論炸鍋，不少網友留言灌爆蔡英文粉專臉書，鄉民在批踢踢八卦板上更是留言刷一片，批評「一人毀全黨」、「不可思議，我竟然選了這樣的總統」。

蔡英文負聲量第二高峰則是8月初解放軍軍演鎖台，東風導彈穿越北台灣，蔡英文深夜喊話，「台灣從來不會被挑戰擊倒」，負面聲量近5萬筆。

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image source: 總統府

No.5 303大停電

2022年3月3日上午9時7分，全台各地發生大規模無預警停電事件，造成552.9萬戶用戶受到影響，網路負面聲量狂飆至3萬7,520筆，「303停電」讓許多網友相當不滿，留言灌爆蔡英文總統的臉書，也讓蔡英文4日南下時，臨時增加行程赴興達電廠視察，除了向民眾致歉，也表示會檢討基礎設施。

「303停電」調查結果出爐，停電原因為高雄市興達電廠人員操作失誤，為此，經濟部長王美花向行政院長蘇貞昌自請處分，台電董事長楊偉甫及台電總經理鍾炳利請辭。而在303停電後，不少地方也陸續傳出無預警跳電，其中3月15日高雄燕巢停電，王美花表示「鄉下地方常有小動物」，而「台電許多停電事故都是動物誤觸」這番說法，更是引發輿論風波。

停電事故發生後，鴻海創辦人郭台銘、工商協進會理事長林伯豐紛紛向政府喊話，希望能重視缺電危機，能源政策需重新規劃。

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image source: 國會頻道

No.4 兩岸情勢緊張

中國軍機、軍艦不斷擾台，造成兩岸情勢緊張，其中，美國眾議院議長裴洛西2022年8月初訪台，更是引發一場潛在的台海危機，而成為國際焦點。

裴洛西2022年8月2日至3日，旋風式訪台19個小時，裴洛西離台之後，中國解放軍立即以軍事演訓名義，在台灣周邊海域展開一系列軍事活動，時間從8月4日12時至8月7日12時，演習的6個區域之中，最近的僅離台灣10海浬，台海危機引發全球議論。

共軍繞台演習事件引發討論，使得8月4日負面聲量衝破5萬7,688筆。當日下午國防部才宣布「未有飛彈穿越台灣本島」，但晚上日本防衛省即公布飛彈軌跡圖，4枚穿越台灣上方外太空。對此，總統蔡英文4日深夜透過影片，向全民喊話，「台灣從來不會被挑戰擊倒，團結一心護國土」。

圍台軍演結束後，10月國防部報告指出，未來解放軍機、軍艦進入我防空識別區，逾越中線及貼近本島鄰接區海域活動，將漸趨常態化，國軍面臨挑戰更勝以往。

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No.3 柬埔寨、青埔寨詐騙

不少台灣人赴柬埔寨淘金，最後被送到詐騙園區，被迫從事跨境電信詐騙，受害者不僅被扣押護照、非法拘禁、被虐待，甚至還傳出被迫販賣器官。柬埔寨詐騙事件，在8月16日負面聲量飆至4萬4,934筆，相關話題也隨之傳出，包括「竹聯幫出手赴柬埔寨，營救20名台灣人」、「行政院長蘇貞昌呼籲，不要輕易相信高薪聘請」、「彰化人蛇集團首腦遭逮，賣50人去柬埔寨，每賣1人抽10萬」等等，每一項議題皆引起關注與熱議。根據警政署統計，截至2022年11月7日，仍有315位台人求助後尚未返國。

接著，11月再爆出「台版柬埔寨」事件，警方先後在新北淡水及桃園青埔救出58人，皆為「求職民眾被騙，遭囚禁凌虐」，其中3人更因遭虐致死震驚全國，引發網友熱議，酸稱青埔已成了「青埔寨」。

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No.2 疫苗採購

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，2022年9月10日接受平面媒體專訪表示，針對疫苗購買過程，指稱有來自政界、工商業界等大老的電話，勸他 「買不到的，不要浪費力氣」。顏博文的這番說法，被外界認為是採購疫苗遭阻擋，對此，行政院隔天11日澄清說明，絕無任何阻擋情事。

中央極力澄清，但時任台北市長柯文哲則是火力全開，抨擊民進黨台北市長參選人陳時中，在疫情最嚴重之際，涉護航高端、擋BNT疫苗，柯文哲說：「這是我最痛恨，最不能原諒陳時中的地方。」

對於「阻擋疫苗」爭議，陳時中9月12日赴台北市萬華廣照宮舉辦座談會，再度說明強調「絕對沒有阻擋疫苗」。正當疫苗事件延燒之際，媒體人周玉蔻也在臉書怒批慈濟，「她們小圈圈自甘為下人，一般社會大眾為何也要傻傻被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為上人？」周玉蔻這番說法，更讓該事件討論度燒到高點。對此，慈濟發聲明「買疫苗是慈悲為懷的心」，一連串的風波與隔空叫陣，讓採購疫苗相關議題的負聲量，於當日飆5萬1,487筆，也是「採購疫苗遭阻擋」事件，負面聲量最高峰。

另外，2022年九合一大選前，疫苗採購議題負聲量第二高峰，時間落在11月3日。食藥署突然宣布通過高端疫苗保護力審查，專家會議一致決議，認同高端疫苗符合疫苗保護效益。出席專家共15人，主席不投票，14人同意，但因審查細節與成員未公開，審查結果再遭質疑，相關負聲量近3萬筆。

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image source: 總統府

No.1 論文爭議

2022年7月4日國民黨台北市議員王鴻薇深夜臉書發文，點名當時代表民進黨參選桃園市長的林智堅，中華大學碩士論文涉嫌抄襲，而且抄襲自政府標案的研究報告。7月5日媒體人黃揚明接著爆料，林智堅台大國發所碩士論文也涉嫌抄襲，使得林智堅選戰才剛開跑，即陷入「論文門」風波。

8月9日台大召開臨時記者會說明，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文，情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位；林智堅急開記者會喊冤，「我是一個受害者」，並表示若當初沒有答應指導教授陳明通的要求，將資料提供給余正煌，就不會衍生後續的風波，簡直是「好心被雷親」；林智堅的台大論文隨後遭到國家圖書館下架，林智堅於深夜再發文，表示他的心情非常沈重。而林智堅論文抄襲事件相關議題的負聲量，於8月9日飆上最高點，共有6萬8,183筆。

事隔3天後，林智堅於8月12日臉書發文致歉，除了宣布退選桃園市長，同時也表示會開啟另一個戰場，捍衛自己的清白。但論文涉嫌抄襲事件，並未隨著林智堅的退選而告一段落，林智堅的指導教授、國安局長陳明通的台大教職受影響，黨內同志時任桃園市長鄭文燦、立委蔡適應也皆因論文涉嫌抄襲，經學校審查之後撤銷其學位，使得論文抄襲事件的負聲量，再飆上6萬1,807筆，

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月25日，共約1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『民進黨敗選原因檢討』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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