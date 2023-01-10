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役政署1月16日起 受理研發替代役甄選作業

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
役政署表示，自97年迄今已有4萬7000人選服研發替代役。圖／役政署提供
役政署表示，自97年迄今已有4萬7000人選服研發替代役。圖／役政署提供

配合全民國防兵力結構調整，2024年起94年次以後出生役男回復服1年役期。內政部役政署今天表示，為配合國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，未來雖不受理94年次以後出生役男申請研發替代役，但仍持續辦理93年次以前出生役男選服研發替代役。

役政署說明，由於服研發役需碩士以上學歷，依據我國學制預判，研發役制度仍會持續一段時間，最快要6年後才會受到影響，在此之前，仍有一定人數的93年次以前出生役男得以選擇服研發替代役。

役政署表示，行政院核定今年度研發替代役員額2600人，役政署已規畫自1月16日起受理役男報名參加甄選作業，提醒役男即早報名並自行主動向用人單位投遞履歷、爭取面試洽談的機會。

今年役政署核定研發替代役用人單位中，主要為半導體、機械、資訊、光電及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電等國內各大產業廠商。另非民間產業則有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構。

役政署表示，為協助役男申請選服研發替代役，有關資訊已公告於役政署網站，並提供專線電話049-2394425服務，歡迎民眾來電洽詢相關資訊。

研發替代役用人單位包含半導體、機械、光電及資通訊等22大產業。圖／役政署提供
研發替代役用人單位包含半導體、機械、光電及資通訊等22大產業。圖／役政署提供

役男 半導體 行政院

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