曾銘宗：國民黨團支持發現金沒政治算計 柯建銘別算計

國民黨立院黨團上午舉行「稅收超收！行政失靈！」記者會，提出兩點要求，請政府檢討稅收估測模型還有預算估算的程序，以及之後超徵稅收拿來償還債務健全政府的財政。國民黨團總召曾銘宗奉勸民進黨團總召柯建銘，年前發1萬元關乎民眾需求，國民黨團沒有任何政治算計，柯建銘自己不要太多政治算計。

曾銘宗表示，民進黨立委高嘉瑜說6000是杯水車薪，民進黨還是有人講真話。國民黨團有兩項要求，請政府檢討稅收估測模型還有預算估算的程序，蔡政府亂編特別預算，讓其常態化，乾脆拿來還稅一年、普發現金1萬元給民眾；以後年度超徵稅收拿來償還債務健全政府的財政。

國民黨立委費鴻泰表示，財政部前部長蘇建榮說還稅於民是假議題，連兩年超徵4500億，按照比例，超徵20%不覺得太多了嗎？非常有可能是財政部在估算的時候專業度不夠，或是稅制是不是要檢討了？以企業來說，難道台積電賺4500億全部拿來償還貸款嗎？一定會有一部分拿來分股東或發紅利，不相信蘇建榮不知道，這個說法讓他很不以為然。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯指出，台灣經濟成長趨緩，尤其這幾年觀光旅輸業經濟蕭條，更增加業者貸款負擔，因此，國民黨提出還稅於民是屬於民主慣例。她認為，未來稅額超徵若是常態化，需要稅制改革，由總統召開國是會議，以及立法院共同研商國家未來發展。