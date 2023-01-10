快訊

早晨財經速解讀／漲過頭？Fed放鷹暗示利率不調降 美股漲幅收斂

大陸高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要「這時間」之後

給你錢趕快拍！歐美影視業的「公共資金」補貼

小笠原：吳怡農選戰打得好 但要說民進黨止跌言之過早

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台北市立委補選候選人吳怡農選舉落敗，謝票時仍舊感謝選民的支持。本報系資料照
民進黨台北市立委補選候選人吳怡農選舉落敗，謝票時仍舊感謝選民的支持。本報系資料照

台北市第3選區立委補選由國民黨王鴻薇勝選。日本東京外國語大學教授小笠原欣幸臉書表示，國民黨在此區支持結構強大，基於目前政治氣氛，吳怡農的選戰打得很好，民進黨或許會覺得欣慰，但要說民進黨已止跌，還言之過早。

小笠原欣幸過去幾次準確預測台灣選舉結果，因此有「神人級學者」外號，他指出，國民黨歷來在該選區擁有強大支持基礎，而在改為單一選區制後，民進黨在此選區未曾獲勝。王鴻薇的當選符合預期，但並非壓倒性勝利。

小笠原說，這次補選投票率43.4%，僅是雙方核心支持者間的攤牌，民進黨支持率雖未跌落谷底，但並不能說民進黨的衰敗已終止；他認為，最終還是要靠蔡英文總統和民進黨自己，來為民進黨的逆風踩剎車。

小笠原表示，王鴻薇成功地訴諸與台北市長蔣萬安的合作，並集結眾多國民黨公職奧援，選前最後一晚的大型造勢活動，延續藍軍在該選區優勢；反觀吳怡農，則堅持一貫獨特競選風格，民進黨的動作亦顯得較遲緩，整個黨的危機感未被充分地傳達至基層。

針對吳怡農與王鴻薇的得票差距縮小，小笠原認為，由於這次補選沒有第三勢力參選，民進黨沒有高興的理由；倘若與去年11月台北市長選舉相比較，王鴻薇和吳怡農都贏得了黃珊珊的支持者，只是吳怡農贏得更多。

吳怡農此次提出遷移松山機場議題，小笠原認為，松機是爭論多年的難解問題，在蔡政府未有具體討論下提出遷移主張，太過突然；且首都周邊擁有兩座機場很正常、其中一座是備用，而松機具機動性，對台灣的安全影響很大。

小笠原指出，必須從處理中國全面入侵台灣前的「灰色地帶」角度思考松機的存在意義，松機的「機動性」讓美軍飛機在有任何動靜時，可立即降落在台北市中心，美國聯邦眾議院前議長裴洛西等參眾議員搭專機訪台，即是例證。

民進黨 吳怡農 台北市長

延伸閱讀

吳怡農雖敗猶榮？柳采葳：王鴻薇不愧是國民黨戰神

開票拉鋸戰不緊張 王鴻薇：我心臟很大顆

王鴻薇8年後再拚台北市長？ 吳子嘉搖頭：有待歷練

黃揚明稱吳怡農立委補選「選得不差」 揭綠粉1強項：2024再戰王鴻薇

相關新聞

準備入閣？ 鄭文燦閃辭足協理事長

中華足球協會理事長鄭文燦去年底提出書面辭呈，足協昨天召開臨時理監事會，通過他卸下理事長身分，並成立理事長改選的選舉委員會...

陳吉仲：回屏東養豬 蘇揆當助手

行政院長蘇貞昌上周六在圓山飯店宴請農委會一級主管，不僅被解讀是「畢業餐會」，會中蘇跟農委會主委陳吉仲說「我們到時候都要一...

小笠原：吳怡農選戰打得好 但要說民進黨止跌言之過早

台北市第3選區立委補選由國民黨王鴻薇勝選。日本東京外國語大學教授小笠原欣幸臉書表示，國民黨在此區支持結構強大，基於目前政...

【專家之眼】賴清德不疑美 台人該疑他面對強權的膽識

在中共與美國的修昔底德陷阱越來越可能出現當下，台灣的領導人，如果沒有維持現狀的高超平衡感，至少也該具備基於本國利益，識別...

侯友宜、謝國樑攜手拚基捷 中央卻要新北自負盈虧

紙上談兵20多年的基隆捷運，第1階段北市南港到基隆八堵的環評已送環保署審查，交通部希望在明年第4季能動工，第2階段八堵到基隆站會分階段進行，但要找哪條路廊尚未定案。

【專家之眼】美歐與中俄的博弈與台灣

日前，俄羅斯二號人物梅德韋傑夫訪問北京，提議劃出東西伯利亞696萬平方公里土地來設立超級特區，對中國投資者放開，並簽署礦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。