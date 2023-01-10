【專家之眼】賴清德不疑美 台人該疑他面對強權的膽識

在中共與美國的修昔底德陷阱越來越可能出現當下，台灣的領導人，如果沒有維持現狀的高超平衡感，至少也該具備基於本國利益，識別何時該向霸權說不的膽識。即將接任民進黨主席，並成為未來該黨總統候選人的賴清德有嗎？

他最近舉辦向黨員報告政見發表會，勇於面對黨內黑金問題、隱然挑戰現行權威的言論，讓人對其領導氣魄有些許期待，然而，前日他說出違反國際政治常識的不能懷疑美國言論，卻讓人懷疑是在對更大權威的逢迎拍馬，如此一來，未來台灣面對壓力時，他有沒有領導台人對抗的膽識？

賴說法是這樣的：不要讓有心人故意發起懷疑美國的言論，變成社會共識，這對台灣非常不利。過去台灣民主固然是民進黨內同志費很多苦心完成目標，但千萬不能忘記有美國在背後幫忙，壓制專制獨裁的國民黨，所以台灣民意才有辦法一步一步邁向民主成功的道路。

短短幾句話，卻充滿了悖離事實、看輕台灣主體性與不合理。首先，把台灣走向民主化過程的功勞，統歸給民進黨，這僅彰顯了「歷史是勝利者書寫」意涵。因為連美國人都曾吹捧的民主先生李登輝，在賴架構的民進黨內框架下，沒有位置；更不用提之前傳聞某些黨外前輩是調查局臥底，引起蔣經國是否對民進黨成立也有貢獻的爭議了。唯一合理化賴發言的說法，應該是把台灣民主詞彙，替換成奪權才行。

其次，即便按照獨派史觀，美國在背後幫忙壓制國民黨，也幫忙國民黨統治台灣。獨派常引1947年擔任美國駐台副領事葛超智寫的《被出賣的台灣》，賴應該好好研究，台灣是被誰出賣？而在蔡政府多次平反的白色恐怖時期，美國政府又扮演什麼角色？就是因為美國在台歷史上具有的多重性，才讓許多人懷疑現在的美國。但為何賴說不該懷疑？

第三、就算不提南越淪亡的過往，在2021年美國撤軍阿富汗、與現在烽火連天的烏克蘭案例裡，美國當初說法與後來行動，處處從其利益考量，而那些國家，後來處境如何眾所皆知，賴何以還要台人閉著眼睛信任美國？

最糟糕的部分，是看輕了台人的主體性。台灣民意對於內部政治走向，過去一直有自己想法，不是在美國干預下邁向民主成功的道路。當時台灣有自己的政治發展議程，多數人熱切行使投票權、支持政府決策，學界也很認真分析當時民調反映的人民意志。在關鍵的政黨輪替與民主鞏固階段，第一次輪替是藍營分裂，並非綠營受到多數台人支持的結果，後來再贏，兩顆子彈居功厥偉。賴的說法反而無意間引出了爭議：美國曾介入中華民國內政。好奇美國能否認同賴的說法。

按理說，有國際政治基本常識的人，都知道各國行事是為自己利益考量，不同國家或有共同利益，也不可能完全相同的。否則英國與以色列，有多少政客會說信任美國呢？即便扁朝總統府秘書長邱義仁說過：「不抱美國大腿，要抱誰的呢？」外界還是認知是他道盡台灣沒選擇下的無奈。

賴此次要台人積極地相信美國的發言，這麼缺乏國際政治常識，讓人懷疑賴的國際觀程度，如果不是這個問題，另種可能，就是他要向美國表態效忠。貢獻的禮物，就是未來領導台人為美國利益消耗中共的忠心。他背後對權力屈膝的邏輯，讓人懷疑，萬一美國需要，逼台灣挑釁強敵，賴有可能向霸權說不嗎？而到時大軍壓境，美國又如同對烏克蘭一般，只提供武器讓我們消耗對手，這樣的人物領導台灣，是否又會向新強權屈膝？值得國人警惕。