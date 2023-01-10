【專家之眼】美歐與中俄的博弈與台灣

日前，俄羅斯二號人物梅德韋傑夫訪問北京，提議劃出東西伯利亞696萬平方公里土地來設立超級特區，對中國投資者放開，並簽署礦產能源、基礎設施、農業以及汽車工業等79項重大合作協定，而中方將相應投資1600億美元加以開發。此特區面積相當於俄羅斯40%與中國70%的領土，約200個台灣大，堪稱巨無霸合作，震撼各界。

此特區的俄國人口只有不到八百萬，但地上與地下資源極為豐富，包括礦產與木材、及油氣等。相對的，東北地區的人口約1.2億，相差極為懸殊，雙邊貿易形成中方賣家市場。且中國農民積極勤奮，已多處跨境租賃與購買俄國土地加以耕作，而俄方缺乏發展條件，因而將計就計，敞開大門與中國合作。依此，中方可以大舉開發資源，俄方則可以借力發展IT產業，中俄關係相得益彰。

如今俄烏開戰已10個月，而俄羅斯的對手乃整個西方國家，但俄國的GDP只有西方國家的1/25。雖然俄羅斯擁有核武器，但只能是用來威懾，而中方至今仍保持中立勸和促談的態度，且已成為俄烏雙方最為信任的夥伴。因而可知，俄烏戰爭乃：西方煽火，俄國開火，烏克蘭著火，大陸觀火，台灣不要玩火！

當前俄軍以破壞能源設施的方式，來讓數百萬烏克蘭人在嚴冬中缺水缺電，此乃俄羅斯對付入侵者如拿破崙與希特勒等一貫的伎倆，並靜待春天的新局。但無論如何，戰爭終將結束，俄烏雙方將會先停火再停戰，最後簽署和平協議，此乃一般結束戰爭的流程，而這三個步驟都相互影響，互為因果。

屆時，俄烏兩造之間必要接受調停，因這裡牽涉極為複雜的領土與賠償問題。但放眼望去，西方國家必不被俄羅斯所接受，其餘國家的實力又有限，雖然聯合國也很適當，但俄烏兩國可能還是首選中國，因為兩國都與北京的互信基礎深厚，相形之下強化了中方在國際上的地位。

相對的，自俄烏開戰以來，美國與歐洲國家對於支持烏克蘭的態度有所變化。首先，美國的高利率政策，已吸引了不少歐洲資金前往美國投資，導致後者大失血。再者，依拜登所提出的「抗通膨法案」，在美國的企業將獲得高額補貼，這也使得歐洲的廠家也被美國所吸引，而引發法國馬克宏總統抗議。

還有，同樣是馬克宏總統，早在幾個月前就抗議美國以四倍高價對歐出售液態天然氣(LNG)，這同樣會強化歐洲通膨及企業出走。如此發戰爭財，確實不是對待盟友的方法，而美方還振振有詞，不願有所改變，這也使得一些歐洲國家只能忍氣吞聲。再加上拜登總統曾言，有意破壞北溪兩條油氣管線，以便更進一步控制歐洲國家的能源輸入，因而導致一些歐洲懷疑，美國才是此破壞事件的幕後推手，同樣也使相關當事國敢怒不敢言。

由此可見，美國在俄烏戰爭中獲利不少，但是歐洲國家反之。如今在20大結束不久，德國總理蕭茲就率團訪中，拔得頭籌，並獲得不少訂單。而月前G20與APEC會議期間，更是中方的主場外交，況且法國馬克宏總統也要到訪，美國也只能望洋興嘆。總之，歐洲國家將會加強與中國的關係，一方面自保經濟，另外可以增加與美國博弈的籌碼，而中俄雙方互利互惠，尤其中方好整以暇，靜觀其變，穩坐釣魚台。

在此情況下，台灣的地位與立場確實尷尬，月前地方選舉已顯示，執政黨的挫敗美方也難辭其咎，尤其外力對於兵役延長政策斧鑿的痕跡明顯。但這種路線已成定局，美方也還會變本加厲，雖然民進黨政府有意以和平保台來取代抗中保台，但兩岸關係沒有突破，和平確實難以達成，可見政府目前已陷入兩難的困境。