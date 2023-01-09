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獨／黨內初選對決黃國書？ 王義川：黨需要，他義無反顧

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
據傳，隸屬民進黨正國會的王義川，已積極籌組團隊，將參與台中立委第六選區黨內初選。王對此表示，黨要他去哪裡出戰，他義無反顧。圖／聯合報系資料照片
據傳，隸屬民進黨正國會的王義川，已積極籌組團隊，將參與台中立委第六選區黨內初選。王對此表示，黨要他去哪裡出戰，他義無反顧。圖／聯合報系資料照片

現任立委黃國書因「線民案」宣布將退黨，不再尋求連任，但民眾支持呼聲高，民進黨如何布局中市第六選區，也引政界關注；據傳，隸屬正國會、台灣智庫策略長王義川，已積極籌組團隊，準備參與該區黨內初選，爭取參選立委。王義川表示，現在談提名太早，但黨要他去哪出戰，他義無反顧。

台中市第六選區(中、西、東、南區)，民進黨是否禮讓黃國書出來參選？引發外界高度關注。據傳，隸屬正國會的王義川，有意參與黨內初選，爭取該區立委大位，奪回原屬無所任大使林佳龍的「押地」，目前正積極籌備團隊中。

王義川表示，2024民進黨立委提名辦法都還沒公佈，現在談提名人選都還太早。他是最好商量的，黨要他去哪裡出戰，他義無反顧，要他去哪裡輔選黨提名的立委候選人，他義不容辭。

台中綠營立委共6席，現任立委黃國書因「線民案」宣布退黨、退選及退出立院黨團運作，不爭取連任。不過黃國書去年九合一大選時，全力輔選蔡其昌，不少支持者勸進；黃國書日前也表示，他理解基層民意對他有很高期待，但還是要尊重黨中央整體布局。

民進黨主席選舉將於15日登場，隸屬新系的副總統賴清德，也是唯一登記參選的候選人，8日晚間選擇於黃國書選區內的南區醒修宮，舉辦「政見發表會」，被外界解讀，此舉是有意「調解」黃國書再戰立委。

發表會現場，參與黨員們也多次表態，「六選區不推黃國書，一定會輸」、「不推黃國書參選立委，總統票也不投了」，但賴清德最後說明時，並未針對該問題做任何回應。

民進黨台中市黨部日前也表示，政見說明會應是輪流舉辦，與調解無關。但對於該選區人選推派態度，市黨部也說，不排除再與黃國書合作。

台中第六選區2012年由正國會林佳龍插旗當選立委，為林「押地」，2014年因參選台中市長而辭職，新系的黃國書於2015年補選成功，並順利連任兩屆，但在「線民案」爆發後，黃表示不再參選，且也無明確接班對象，正國會是否藉2024選戰機會「奪回失土」，也引政界關注。

黃國書 民進黨 王義川

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