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影／柯文哲拜會基隆市政府 與謝國樑分享智慧城市經驗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台北市前市長柯文哲（右）今天上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑（左）。圖／基市府提供
台北市前市長柯文哲（右）今天上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑（左）。圖／基市府提供

北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天由立委邱臣遠陪同，到基隆市政府拜訪基隆市長謝國樑，祝賀謝上任，並分享8年北市執政推動智慧城市經驗。謝國樑說，基隆將來要升格為直轄市，北市智慧城市經驗是最好的借鏡。

柯文哲表示，今天來基隆也是要見見「老朋友」，因為基隆市政府秘書長方定安是台北市都發局副局長轉任，副市長邱佩琳也是舊識，兩人出任新職，特地來幫老朋友加油打氣。

謝國樑指出，台北市推動智慧城市，讓家長放心、孩子安心就學，都值得基市府未來學習借鏡。柯分享過去8年台北市政經驗，加上透過方定安過去在北市參與智慧城市經驗，未來能讓基隆市政、教育工作更順利。

謝國樑說，柯市府「智慧城市」政策有助提升基隆競爭力，例如電子公文的設置能夠加快行政作業流程，減少紙張的浪費。超級悠遊卡過去在北市校園間推行試辦的經驗，也可以傳承給基隆，讓學生家長能夠瞭解學生上下學的時間、在校購買午餐、零食等消費行為，還能節省繳交班費所浪費的時間。

台北市前市長柯文哲（右）今天上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑（左），互贈禮品。圖／基市府提供
台北市前市長柯文哲（右）今天上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑（左），互贈禮品。圖／基市府提供
台北市前市長柯文哲（右二）今天上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑（左三）。圖／基市府提供
台北市前市長柯文哲（右二）今天上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑（左三）。圖／基市府提供
台北市前市長柯文哲（中）今天上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑（右），交換施政經驗。圖／基市府提供
台北市前市長柯文哲（中）今天上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑（右），交換施政經驗。圖／基市府提供

北市 謝國樑

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