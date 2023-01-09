影／柯文哲拜會基隆市政府 與謝國樑分享智慧城市經驗

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天由立委邱臣遠陪同，到基隆市政府拜訪基隆市長謝國樑，祝賀謝上任，並分享8年北市執政推動智慧城市經驗。謝國樑說，基隆將來要升格為直轄市，北市智慧城市經驗是最好的借鏡。

柯文哲表示，今天來基隆也是要見見「老朋友」，因為基隆市政府秘書長方定安是台北市都發局副局長轉任，副市長邱佩琳也是舊識，兩人出任新職，特地來幫老朋友加油打氣。

謝國樑指出，台北市推動智慧城市，讓家長放心、孩子安心就學，都值得基市府未來學習借鏡。柯分享過去8年台北市政經驗，加上透過方定安過去在北市參與智慧城市經驗，未來能讓基隆市政、教育工作更順利。