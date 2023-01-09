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邱臣遠：台灣民眾黨的終極目標是執政 目前各司其職

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲（右二）、台灣民眾黨團立院總召邱臣遠（右一）。 記者邱瑞杰／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲（右二）、台灣民眾黨團立院總召邱臣遠（右一）。 記者邱瑞杰／攝影

台北市立委補選當選人王鴻薇談2024合作，指國民黨應該把民眾黨主席柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘納入民調，柯文哲今訪基隆市府被問到此問題，回答「半年後再來回答」。媒體問，王鴻薇全黨挺一人模式可能成為侯友宜2024出征的轉身模式，請教柯看法，柯回應「沒有意見」。媒體又問，若侯依照王鴻薇模式出來會降低人民反彈聲浪嗎？柯說「我還沒想到這個問題耶」。

立院民眾黨團總召邱臣遠今天表示，各政黨對2024都有各自的目標和期待，台灣民眾黨的終極目標是執政，柯主席也很早就表態會參選2024，目前大家就是各司其職，扮演好自己的角色，一步一腳印做事，對各政黨的民調或不同陣營民代的表述，都給予尊重。

台北市北松山、中山區立委補選落幕，國民黨立委當選人王鴻薇今日上廣播節目接受媒體人黃暐瀚訪問。 記者許正宏／攝影
台北市北松山、中山區立委補選落幕，國民黨立委當選人王鴻薇今日上廣播節目接受媒體人黃暐瀚訪問。 記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜。 記者張睿廷／攝影
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台灣民眾黨 王鴻薇 柯文哲

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