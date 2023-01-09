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賴清德感謝青年：唯有世代合作民進黨才會得到力量

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德參與民進黨主席補選，最近到全國各地與黨員座談，上周舉辦青年場。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德參與民進黨主席補選，最近到全國各地與黨員座談，上周舉辦青年場。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德日前登記參選民進黨主席，最近到全國各地與黨員座談，上周舉辦青年場。他今天在臉書上表示，民進黨必須持續為理想發聲、持續向社會取才、持續與大眾對話，唯有世代合作，民進黨才會得到源源不絕的力量跟支持；他會盡全力為所有年輕的工作夥伴，建立暢通的對話平台。

賴清德說，上周六晚上，他和立委吳思瑤、 洪申翰向50位與民進黨並肩作戰的青年朋友，分享對民進黨這次敗選的檢討，以及未來可以共同努力的目標。謝謝青年朋友非常坦率、深刻的心聲。

賴清德說，他也跟大家説，青年如醫生，自己是以病人家屬忐忑不安的心情，向各位探詢民進黨是否還能「有救」。所幸，看到大家踴躍發言的程度，表示仍有許多青年朋友，願意與民進黨一起奮鬥。

賴清德說，民進黨要持續進步，要和社會有更好的連結。就像這場青年座談會一樣，要清楚了解社會各族群的需求，並了解未來應該要用什麼樣的理想，說服台灣人民繼續並肩同行。這次選舉，年輕人的投票選擇是關鍵。「有青年朋友提到，我們有義務降低青年對生活的無力感，包含居住花費飆漲、雙薪家庭後援不足、婚育對女性職涯的不友善、原鄉經營不夠年輕化，以及必須改變青年政治工作者的受困感，包含低薪、欠缺支持及培育系統、政二代參政模式等問題，另外應有定期與黨高層、黨內及府院黨跨部門溝通的機制。」

賴清德說，就如同大家說的，民進黨必須持續為理想發聲、持續向社會取才、持續與大眾對話，唯有世代合作，民進黨才會得到源源不絕的力量跟支持，這也是他未來一定會落實的重要目標。「我知道，比起過去的政績，大家更期待未來的具體做法。除了強化地方及中央黨部的宣傳管道，我也會盡全力為所有年輕的工作夥伴，建立暢通的對話平台。希望找回更多青年朋友的支持，就是讓更多民眾支持民進黨的重要理由。再次謝謝青年朋友的寶貴意見，我們一起加油！」

民進黨 青年 賴清德

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