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德國高階國會議員訪團抵台 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
德國國會國防委員會史琪曼（左五）主席及自民黨佛格（左三）副主席共同率領自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團於1月9日至12日訪台。訪團成員抵台後，於機場管制區內合照。記者黃仲明／攝影
德國國會國防委員會史琪曼（左五）主席及自民黨佛格（左三）副主席共同率領自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團於1月9日至12日訪台。訪團成員抵台後，於機場管制區內合照。記者黃仲明／攝影

德國國會議員訪團訪台，總統府發言人張惇涵今晚表示，總統府誠摯歡迎德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員訪團今天抵達台灣，展開為期4天的訪問行程。蔡英文總統將於明天上午於總統府接見訪問團，就經貿交流、半導體產業、區域安全等共同關切議題交換意見。

張惇涵表示，此次訪團由德國國會國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）議員、以及自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格（Johannes Vogel）議員共同率領，成員另包括奧芮娜塔（Renata Alt）議員、庫勒（Konstantin Kuhle）議員、艾萱杜（Christine Aschenberg-Dugnus）議員、雷西特（Ulrich Lechte）議員、穆勒（Alexander Müller）議員、穆勒羅森特（Frank Müller-Rosentritt）議員、瑟梅特（Rainer Semet）議員、古德（Nils Gründer）議員等，共10位國會議員，以及國防委員會主席辦公室主任暨訪團發言人舒茲（Cord C. Schulz）。

張惇涵表示，這也是繼去年10月德國國會友台小組及人權委員會訪團相繼訪台後，4個月內第3個德國國會官方正式訪問團來訪，充分彰顯德國國會對台灣的堅定支持。

張惇涵表示，台灣與德國是共享普世價值的民主夥伴；尤其近年來，雙方在能源轉型、創新研發、轉型正義、金融監理等領域，都有緊密的互動交流，並且高度關注台海及印太區域的和平穩定。期盼透過此次交流，促進雙方合作更為堅實緊密，並共同為區域和平穩定及全球民主韌性貢獻良善力量。

議員 德國 張惇涵

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