快訊

更健康地變老 權威期刊研究：1簡單好習慣讓「壽命更長」

謝國樑會柯文哲為2024「藍白合」鋪路？ 柯：想太多

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台北市前市長柯文哲（右二）今天上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑（左二）。兩人寒暄、互贈禮品後，在市長室閉門會談。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長柯文哲（右二）今天上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑（左二）。兩人寒暄、互贈禮品後，在市長室閉門會談。記者邱瑞杰／攝影

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今天拜會基隆市長謝國樑，外界聯想是為2024「藍白合」鋪路。柯表示「這個就想太多了」，到基隆是為了看老朋友。謝則說，他支持國民黨提名的候選人，「這一點非常清楚」。

柯文哲今天上午由民眾黨立委邱臣遠陪同，前往基市府與謝國樑會面。基隆市副市長邱佩琳是柯文哲牽線，推薦給謝國樑延攬出任副手。市府新任秘書長方定安原任北市府都發局副局長，兩人與柯都有淵源，兩人陪謝與柯見面。

柯、謝在基市府市長室寒暄後互贈禮品，接著展開約半小時閉門會談，結束後連袂接受媒體記者訪問，有人詢問兩人會面與2024藍白合，是否具有關聯性。

柯說，今天基隆行聯想到2024藍白合是想太多了，主要是來基隆拜訪老朋友，談一些過去在台北市推行智慧城市的經驗。方定安曾在北市府任職，可以把台北市智慧城市的技術帶過來。

謝國樑表示，兩人會面跟藍白合沒有關係，他是國民黨的縣市長，一定會遵從國民黨的決策，支持黨所提名的候選人，這一點非常清楚。

謝說，台北市不管是在推動智慧城市，讓家長跟孩子安心就學，台北市有很多地方都值得基隆市政府未來借鏡，讓教育政策能夠更順暢的推動。他希望基隆未來要變成直轄市，台北市的經驗絕對是很寶貴的。

台北市前市長柯文哲（右）今天拜會基隆市長謝國樑後，前往奠濟宮發送春聯。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長柯文哲（右）今天拜會基隆市長謝國樑後，前往奠濟宮發送春聯。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長柯文哲（右）今天拜會基隆市長謝國樑後，前往奠濟宮發送春聯。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長柯文哲（右）今天拜會基隆市長謝國樑後，前往奠濟宮發送春聯。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長柯文哲（中）今天拜會基隆市長謝國樑後，前往奠濟宮發送春聯。記者邱瑞杰／攝影
台北市前市長柯文哲（中）今天拜會基隆市長謝國樑後，前往奠濟宮發送春聯。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 柯文哲

延伸閱讀

跟柯文哲化敵為友、政治聯姻？ 王世堅：我死了算了

北市路平「郝規蔣來隨」？柯文哲：體檢後任內編的預算

柯文哲走訪基隆先見謝國樑 再到廟口發春聯搏人氣

基隆少年合唱團創團音樂會 謝國樑出席表達支持

相關新聞

跟柯文哲化敵為友、政治聯姻？ 王世堅：我死了算了

民進黨台北市議員王世堅上周參加薩泰爾娛樂《炎上王世堅》演出，其中一個橋段是由主持人博恩帶領全場觀眾見證北市前市長柯文哲與...

蘇貞昌稱守住非洲豬瘟才有豬肉吃遭批造謠 陳吉仲喊不公平

閣揆蘇貞昌日前在中常會宣傳非洲豬瘟，稱因為下令手提行李檢查百分之百，守住非洲豬瘟，台灣才有豬肉吃，根據「中國時報報導」，...

謝國樑會柯文哲2024藍白合？ 柯：想太多 謝：挺國民黨

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今天拜會基隆市長謝國樑，外界聯想是為2024「藍白合」鋪路。柯表示「這個就想太多了」，到基...

中國突然軍演 蘇貞昌：民主國家團結對抗威權擴張

行政院長蘇貞昌今天接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」時說，中國突然宣布在台灣周邊軍演，但台灣從不...

影／綠營基層喊開除高嘉瑜 柯文哲：她與王世堅很愛黨

民進黨立委高嘉瑜日前失言指「超徵稅收是行政失靈」，綠營基層炸鍋要求開除高嘉瑜黨籍。台北市前市長柯文哲今（9日）赴基隆市政...

手牽手一起回屏東？陳吉仲：他回去養豬 蘇貞昌當助手

行政院長蘇貞昌上周六晚間在圓山飯店宴請農委會一級主管，黨內解讀為「畢業餐會」會中，蘇與農委會主委陳吉仲說「我們到時候都要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。