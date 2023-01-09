謝國樑會柯文哲為2024「藍白合」鋪路？ 柯：想太多
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今天拜會基隆市長謝國樑，外界聯想是為2024「藍白合」鋪路。柯表示「這個就想太多了」，到基隆是為了看老朋友。謝則說，他支持國民黨提名的候選人，「這一點非常清楚」。
柯文哲今天上午由民眾黨立委邱臣遠陪同，前往基市府與謝國樑會面。基隆市副市長邱佩琳是柯文哲牽線，推薦給謝國樑延攬出任副手。市府新任秘書長方定安原任北市府都發局副局長，兩人與柯都有淵源，兩人陪謝與柯見面。
柯、謝在基市府市長室寒暄後互贈禮品，接著展開約半小時閉門會談，結束後連袂接受媒體記者訪問，有人詢問兩人會面與2024藍白合，是否具有關聯性。
柯說，今天基隆行聯想到2024藍白合是想太多了，主要是來基隆拜訪老朋友，談一些過去在台北市推行智慧城市的經驗。方定安曾在北市府任職，可以把台北市智慧城市的技術帶過來。
謝國樑表示，兩人會面跟藍白合沒有關係，他是國民黨的縣市長，一定會遵從國民黨的決策，支持黨所提名的候選人，這一點非常清楚。
謝說，台北市不管是在推動智慧城市，讓家長跟孩子安心就學，台北市有很多地方都值得基隆市政府未來借鏡，讓教育政策能夠更順暢的推動。他希望基隆未來要變成直轄市，台北市的經驗絕對是很寶貴的。
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