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友邦吐瓦魯國會議長堅定支持台灣 成為國際組織觀察員

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見吐瓦魯國國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）訪團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見吐瓦魯國國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）訪團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見友邦吐瓦魯國國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）訪團，她感謝吐瓦魯政府跟國會，長期以來以行動表達對台灣堅定的支持。她也說，新的一年，面對疫後經濟復甦、氣候變遷等國際挑戰，台灣和吐瓦魯一定會一起努力，促進兩國永續發展，並為全球的進步繁榮做出更多貢獻。戴伊歐則說，將持續堅定支持台灣成為國際組織的觀察員。

蔡總統提到，2017年，她和戴伊歐也曾在總統府見面。當時，戴伊歐是以國會議員的身分來訪，而這次則是首度以國會議長身分率團來訪，她要表達誠摯歡迎。

蔡總統表示，長期以來，戴伊歐跟吐瓦魯政府都用行動表達對台灣堅定的支持。去年，不論是在聯合國大會、或是世界衛生大會（WHA）等國際場域，吐瓦魯都為台灣發聲，支持台灣的國際參與。她要代表台灣人民，向吐瓦魯政府跟國會表達感謝。

蔡總統指出，這幾年來，雖然面對疫情的挑戰，台灣和吐瓦魯持續在各領域深化合作。像是透過台灣獎學金計畫，許多吐瓦魯學生來到台灣深造，去年的受獎生也包括來台攻讀博士學位的吐瓦魯國會秘書長瑟安卓（Andrew Puga Semeli），增進雙方的交流。此外，去年9月，吐瓦魯拿塔諾（Kausea Natano）總理率團來訪，兩國在潔淨能源領域的合作達成具體共識，共同努力邁向2050淨零排放的目標。

蔡總統表示，這次的訪問，戴伊歐也將和立法院游錫堃院長簽署聯合聲明，加強兩國國會合作跟交流。新的一年，面對疫後經濟復甦、氣候變遷等國際挑戰，台灣和吐瓦魯一定會一起努力，促進兩國的永續發展，並且為全球的進步繁榮做出更多貢獻。

隨後戴伊歐表示，從疫情爆發前到現在，吐瓦魯在醫療設備和預算資源獲得台灣大力支持，讓吐瓦魯政府可以為符合條件的民眾接種疫苗，並控制新冠病毒在國內的傳播。如此慷慨的行為，展現出台灣有能力幫助世界因應全球危機、可以解決世界的關鍵問題，也展現出台灣有能力，也願意幫助鄰國、盟友及有需要的國家。因此，吐瓦魯將持續支持並提倡台灣以觀察員身分參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）和國際民航組織（ICAO）等。

戴伊歐說，吐瓦魯是台灣在太平洋地區的第一個邦交國，早在1979年就建交，吐瓦魯人民樂見兩國邦誼逐年深化。台灣資助吐瓦魯的計畫持續增加，包括提升手機、網路等公共服務，以及人類發展、健康、農業、科技與文化等。

戴伊歐提到，人才培育對吐瓦魯至關重要。近年來，吐瓦魯因為護士短缺，通常從斐濟和吉里巴斯招聘護士，目前仍有一些斐濟及吉里巴斯的護士在吐瓦魯工作。他要感謝台灣政府資助，由斐濟國立大學所提供的線上護理課程，讓吐瓦魯護士能夠獲得證書。2022年12月，已有十多位吐瓦魯護士從斐濟國立大學畢業，未來將有更多合格護士能為吐瓦魯人民服務。

戴伊歐說，吐瓦魯會持續推動國會外交及相關合作項目，並持續堅守民主、正義和人權等價值，這些也是台灣所堅守的原則。兩國一定要持續合作，以完整實現民主、法治、和平與人權的目標。

最後，戴伊歐重申，吐瓦魯將持續堅定支持台灣成為國際組織的觀察員，他也代表訪團祝福蔡總統、台灣政府及人民，新的一年萬事如意。

吐瓦魯 斐濟 聯合國

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