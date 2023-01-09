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南投立委補選／他搶頭香登記 林明溱、蔡培慧都挑這天
南投縣第2選區立委補選今開放登記，無黨籍前名間鄉長陳聰鑑搶頭香正式登記參選，藍、綠兩黨參選人前縣長林明溱、前南投縣長候選人蔡培慧都將在11日前往縣選委會，前者由黨主席朱立倫、後者將在家人及同志夥伴陪同下登記參選。
南投縣第2選區，包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉等7個鄉鎮市，該選區原立委許淑華當選縣長，去年12月25日宣誓就職，中央選舉委員會同日公告，，該區立委補選定於今年3月4日（六）投票。
針對南投第2選區立委補選，藍綠分別徵召林明溱、蔡培慧投入選戰，無黨籍陳聰鑑也表態有意參選，而補選登記從今天起展開，為期5天至13日截止，陳聰鑑今天就在兒子的陪同下，搶頭香率先完成登記參選。
前名間鄉長陳聰鑑表示，因看不慣藍綠一直在鬥爭，為了讓南投跳脫藍綠，也不要被說成是「南投國」，爭取第三勢力出頭，並解決藍綠都無法處理、沉痾已久的南投垃圾問題，而農民出身的他也將全力協助農民，幫他們爭取權益及福利。
至於藍、綠兩黨參選人林明溱、蔡培慧，兩人都將在1月11日前往南投縣選舉委員會登記，林明溱預計當日上午10時由國民黨黨主席朱立倫陪同，蔡培慧則是上午9時將在家人及同志夥伴陪伴下登記參選，屆時將發表其參選政見。
對於林、蔡2人將登記，陳聰鑑說，林明溱做過鎮長、立委跟縣長已屆高齡，早該交棒年輕世代；蔡培慧選第1選區立委、縣長敗選後，不顧黨內有其他人選又跨區選，兩人都是黨想給誰做就誰選，黨意徵召不符民意，所以他有信心能勝選。
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