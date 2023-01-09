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蘇貞昌稱守住非洲豬瘟才有豬肉吃遭批造謠 陳吉仲喊不公平

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會今天舉辦第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮，邀請行政院長蘇貞昌（右）出席，農委會主委陳吉仲（左）致詞時不斷強調蘇院長的施政幫助了許多農民，而換蘇貞昌上台致詞時則反過來褒獎陳吉仲任內的政績，還請他起身接受眾人鼓勵。記者許正宏／攝影
農委會今天舉辦第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮，邀請行政院長蘇貞昌（右）出席，農委會主委陳吉仲（左）致詞時不斷強調蘇院長的施政幫助了許多農民，而換蘇貞昌上台致詞時則反過來褒獎陳吉仲任內的政績，還請他起身接受眾人鼓勵。記者許正宏／攝影

閣揆蘇貞昌日前在中常會宣傳非洲豬瘟，稱因為下令手提行李檢查百分之百，守住非洲豬瘟，台灣才有豬肉吃，根據「中國時報報導」，此言論遭豬農批造謠，認為即使其他國家有非洲豬瘟，但也都有豬肉可吃，身為豬農之子的農委會主委陳吉仲沒糾正？陳吉仲今天表示，這樣說法完全不公平。

蘇貞昌、陳吉仲今天都參加第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮，但蘇現場並未受訪。其他國家有沒有豬肉吃？陳吉仲並沒有正面回答，他只說，他就豬農之子，他爸爸養豬，才可以念大學、念博士，少數這樣的講法，蘇院長的帶領之下，完全不公平。

陳吉仲說，2018年8月中國大陸感染非洲豬瘟後，傳遍18國家與地區，我國與日本現在是守住的，非洲豬瘟進來會造成百分之百死亡率，口蹄疫1997年慘痛代價各位歷歷在目，他家就深受其害。

他說，過去四年，不只非洲豬瘟防守，口蹄疫也在2020年6月成為非疫區，我國豬肉製品可出口、生鮮豬肉可出口少數國家地區，今年1月1日開始傳統豬瘟不打疫苗，若做到明年既可申請非疫區，亞洲有哪個國家可以如台灣，三個豬的重大傳染疾病都變成非疫區。

陳吉仲細數政績，不只把重大疾病清除，過去四年、蘇院長任內豬價維持，爭取百億基金，目前進行畜舍改建，以及屠宰場、肉品市場改建，養豬產業這幾年重大疫病、硬體建設調整，價格維持，讓豬農持續從事這樣產業。

上周四院會報告，陳吉仲跟蘇貞昌以及其他部會首長說，他如果退休，他家兩籠豬籠都還在，認為他養豬、他驕傲。

亞洲國家目前僅有台灣與日本為非洲豬瘟非疫區，其他包括中國大陸、韓國、越南、泰國等鄰近國家即使都是非洲豬瘟疫區，也都有豬肉可吃；豬農私下表示，不要說非洲豬瘟，即使當年口蹄疫，撲殺台灣超過八成的毛豬，台灣也都有豬肉吃，認為院長說法與事實不符。

至於陳吉仲說，因為口蹄疫拔針我國豬肉才外銷，也違背事實；實際上，在口蹄疫發生後隔年(1998年)，我國就有廠商熟肉獲得日本農林產省認可，可外銷日本；而生鮮豬肉部分，去年一年，僅極少量賣給千里達出口值為1000美金。

非洲豬瘟 陳吉仲 口蹄疫

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