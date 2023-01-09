平均地權條例拚明三讀 柯建銘：民進黨團支持政院版本

立法院本會期延會至1月13日，明天預計處理「平均地權條例」條文修正草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團支持行政院版本，相關審查程序不能曠日廢時，要能夠迅速審查，希望在一週內完成。

立法院本會期預計將在1月13日結束，立法院朝野黨團上週起緊鑼密鼓地進行總預算案，以及「平均地權條例」、「氣候變遷因應法」及「菸害防制法」等重要修法草案的協商，各界關注112年度中央政府總預算案與其他重要法案能否順利如期通過。

立法院會今天在進行討論事項議程前，包括時代力量黨團、國民黨團、民進黨均提出變更議程，經表決通過民進黨團所提變更議程，討論事項改將「平均地權條例」部分條文修正草案列為第一案。

民進黨立法院黨團上午舉行黨團會議，柯建銘會後受訪時表示，民進黨團當然支持行政院版本，但是針對一些行政程序上的疑義，民進黨團會提附帶決議把它弄清楚，例如私法人購屋改為許可制，相關審查程序不能曠日廢時，要能夠迅速審查，希望能夠在一週內完成。

柯建銘也說，基本上明天的院會，就是直接宣讀內政委員會初審通過的條文，「理論上是這樣，除非國民黨團拉下來」。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政受訪時則說，關於平均地權條例的修正草案，民進黨團希望按照在內政委員會初審通過的版本進行二、三讀，基本上就是行政院版本，至於大家有疑慮的部分，就用附帶決議的方式處理。

羅致政說明，今天在民進黨團的內部會議當中，沒有黨團成員要把這個案子撤下來，而是針對執行面提出建議與討論，雖然行政部門當場有說明及承諾，但是大家覺得不夠，所以會以附帶決議的方式要求行政部門。

根據民進黨團所提變更議程，本周院會將處理的議案包括112年度中央政府總預算案、平均地權條例、溫室氣體減量及管理法、性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例、國家運動科學中心設置條例、菸害防制法、租賃住宅市場發展及管理條例等。