快訊

南市正副議長賄選案情擴大 「關鍵人物」楊志強羈押禁見

中職／悍將教練找齊了！ 林琨笙擔任二軍教練兼球探

網要博恩道歉 王世堅稱萬萬不可：是錯估我有蔡總統級禮遇

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
博恩出場後，一路開酸台上每個人，火力連環爆。圖／薩泰爾娛樂提供
博恩出場後，一路開酸台上每個人，火力連環爆。圖／薩泰爾娛樂提供

民進黨議員王世堅上周參加《炎上王世堅》演出，因主持人博恩扮演炎上大將軍橋段，被網友認為比較像當眾羞辱王世堅，包括髮量、長相、過去緋聞等，讓王世堅表情數度僵，認為博恩應道歉。王世堅今天受訪表示，他的確很意外，但因他沒有用網路，一開始對節目的理解是很幽默，以為是像博恩跟蔡總統訪談的節目，「抱歉，我忘了，我不是總統，沒有總統級禮遇。」

王世堅今天說，要博恩道歉萬萬不可，博恩是一個智商很高、是很優秀的年輕人，博恩的出發點是搏君一笑，至於他自己的長相怎麼樣，過去曾做錯過的事，也要勇敢面對，他也知道會有一些比較激烈的語言，也是勇敢面對，這是他個人人生的救贖，不過當下的效果他的確是很意外。

不過王世堅也坦言，的確讓家人看了，很不好意思，但是若博恩出發點是好的，這是搏君一笑的節目，有被椰榆的部分，他不會怎樣，畢竟已經答應去了，不過的確「我誤會成蔡總統訪談的樣子，我不是蔡總統，當然不能有總統級禮遇，估計錯誤。」

民進黨北市議員王世堅今天在議會受訪。記者林麗玉／攝影
民進黨北市議員王世堅今天在議會受訪。記者林麗玉／攝影

王世堅 民進黨

延伸閱讀

敗選檢討 王世堅預言：吳怡農2024再戰一定會勝利

跟柯文哲化敵為友、政治聯姻？ 王世堅：我死了算了

轟林智堅草包！王世堅：新竹球場明顯違法 憑啥講高虹安

影／柯文哲大膽求愛王世堅 「炎上」舉辦世紀婚禮

相關新聞

跟柯文哲化敵為友、政治聯姻？ 王世堅：我死了算了

民進黨台北市議員王世堅上周參加薩泰爾娛樂《炎上王世堅》演出，其中一個橋段是由主持人博恩帶領全場觀眾見證北市前市長柯文哲與...

蘇貞昌稱守住非洲豬瘟才有豬肉吃遭批造謠 陳吉仲喊不公平

閣揆蘇貞昌日前在中常會宣傳非洲豬瘟，稱因為下令手提行李檢查百分之百，守住非洲豬瘟，台灣才有豬肉吃，根據「中國時報報導」，...

還稅於民普發現金 學者：局面已演變成「負和賽局」

去年稅收超過預算數約4500億元，引起各界「還稅於民」聲浪，最終政府拍板每人普發現金6000元。國發會前副主委、中央大學...

影／綠營基層喊開除高嘉瑜 柯文哲：她與王世堅很愛黨

民進黨立委高嘉瑜日前失言指「超徵稅收是行政失靈」，綠營基層炸鍋要求開除高嘉瑜黨籍。台北市前市長柯文哲今（9日）赴基隆市政...

手牽手一起回屏東？陳吉仲：他回去養豬 蘇貞昌當助手

行政院長蘇貞昌上周六晚間在圓山飯店宴請農委會一級主管，黨內解讀為「畢業餐會」會中，蘇與農委會主委陳吉仲說「我們到時候都要...

南投立委補選／他搶頭香登記 林明溱、蔡培慧都挑這天

南投縣第2選區立委補選今開放登記，無黨籍前名間鄉長陳聰鑑搶頭香正式登記參選，藍、綠兩黨參選人前縣長林明溱、前南投縣長候選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。