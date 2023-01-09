網要博恩道歉 王世堅稱萬萬不可：是錯估我有蔡總統級禮遇
民進黨議員王世堅上周參加《炎上王世堅》演出，因主持人博恩扮演炎上大將軍橋段，被網友認為比較像當眾羞辱王世堅，包括髮量、長相、過去緋聞等，讓王世堅表情數度僵，認為博恩應道歉。王世堅今天受訪表示，他的確很意外，但因他沒有用網路，一開始對節目的理解是很幽默，以為是像博恩跟蔡總統訪談的節目，「抱歉，我忘了，我不是總統，沒有總統級禮遇。」
王世堅今天說，要博恩道歉萬萬不可，博恩是一個智商很高、是很優秀的年輕人，博恩的出發點是搏君一笑，至於他自己的長相怎麼樣，過去曾做錯過的事，也要勇敢面對，他也知道會有一些比較激烈的語言，也是勇敢面對，這是他個人人生的救贖，不過當下的效果他的確是很意外。
不過王世堅也坦言，的確讓家人看了，很不好意思，但是若博恩出發點是好的，這是搏君一笑的節目，有被椰榆的部分，他不會怎樣，畢竟已經答應去了，不過的確「我誤會成蔡總統訪談的樣子，我不是蔡總統，當然不能有總統級禮遇，估計錯誤。」
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