網要博恩道歉 王世堅稱萬萬不可：是錯估我有蔡總統級禮遇

民進黨議員王世堅上周參加《炎上王世堅》演出，因主持人博恩扮演炎上大將軍橋段，被網友認為比較像當眾羞辱王世堅，包括髮量、長相、過去緋聞等，讓王世堅表情數度僵，認為博恩應道歉。王世堅今天受訪表示，他的確很意外，但因他沒有用網路，一開始對節目的理解是很幽默，以為是像博恩跟蔡總統訪談的節目，「抱歉，我忘了，我不是總統，沒有總統級禮遇。」

王世堅今天說，要博恩道歉萬萬不可，博恩是一個智商很高、是很優秀的年輕人，博恩的出發點是搏君一笑，至於他自己的長相怎麼樣，過去曾做錯過的事，也要勇敢面對，他也知道會有一些比較激烈的語言，也是勇敢面對，這是他個人人生的救贖，不過當下的效果他的確是很意外。