柯文哲嗆假社民黨 苗博雅酸：典型惱羞成怒、冒牌民眾黨

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今點名指，北市議員苗博雅是民進黨側翼，要對方直接加入民進黨算了，別再假裝自己是社民黨。苗博雅得知後反嗆，這是典型惱羞成怒，「我可不可以也說，他是冒牌民眾黨，實際是國民黨，可以這樣講嗎？」

針對中央超徵稅收一事，苗博雅今在市議會大廳受訪時表示，她從來沒有混淆試聽，關於超徵以及其處理，超徵不是藍營所說政府A錢，而是政府預估稅收跟實際的稅收，產生景氣值跟期待值的落差，所以超徵的稅收每一毛錢都是依法徵收，跟其他所有稅收一樣要用來好好做建設。

苗博雅表示，尤其現在年輕人很大壓力，包括幼托、長照、教育、居住正義、社會住宅、軍事國防等都需要稅金，現在台灣政府已經負債超過五兆，當有比預料更好的景氣時，應該拿去做建設，而不是變成不排富、普發現金。

苗博雅質疑，超徵不只中央有、地方也有，因此她想凸顯藍營雙標，發生在中央要還稅於民、普發現金，為什麼發生在地方就不用還稅於民？包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都說超徵的錢要拿來市政建設、拿來還債，這些都是正確答案。

苗博雅批評，「為什麼一旦遇到鬥爭中央政府的時候，就變成現金發回來，不然就是A錢，這是為了政治在扭曲事實，扭曲專業的現象，我非常不同意。」

苗博雅表示，柯文哲過去八年讓台北市超徵210億，也未提過超徵要還稅於民，但是大家最近都有看到民眾黨團，不斷在立院主張要還稅於民，「所以我指出這個，也許刺痛柯文哲的雙重標準，為了爭取選票為了媚俗，所以放棄他過去一向自豪的財政紀律。」

苗博雅表示，大家都聽過國王新衣的故事，她就是故事中提出疑問的孩子，所以請柯文哲不要在人家揭發雙標時，就躲進政黨惡鬥的遮羞布，說別人都是民進黨派來，因為她的主張跟民進黨不一樣。

至於遭嗆假社民黨真民進黨？苗博雅反嗆，這是典型惱羞成怒，「我可不可以也說，他（柯文哲）是冒牌民眾黨，實際是國民黨，可以這樣講嗎？」呼籲公共政策要回到理性討論才是國家之福。