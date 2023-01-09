跟柯文哲化敵為友、政治聯姻？ 王世堅：我死了算了

民進黨台北市議員王世堅上周參加薩泰爾娛樂《炎上王世堅》演出，其中一個橋段是由主持人博恩帶領全場觀眾見證北市前市長柯文哲與王世堅的「世紀婚禮」。王世堅今天被問及，是否願意與柯文哲「化敵為友」？王世堅今說，沒有沒有，當天是節目安排他跟柯文哲政治聯姻，但如果柯文哲要跟他政治聯姻，「那我死了算了，我寧死不屈，我就要跳海，以死明志。」

王世堅今天在議會受訪，對於民進黨內傳出開除王世堅、高嘉瑜的聲音，柯文哲幫兩人講話，表示不用懷疑王世堅高嘉瑜對民進黨的忠心，對此，王世堅說，柯文哲難得講對一句話，「我是很難過，竟然來肯定高嘉瑜，支持王世堅的是他黨的人士，我是蠻難過的。」

對於炎上王世堅與柯文哲的世紀大婚禮，是否現在沒有這麼討厭柯文哲？王世堅說，當這個人位高權重、又很狂妄輕衊，就會猛K他，但當這個人下來，沒有權力了，都被踹到一邊去，還補踹兩腳？他不是這種人，「當一個人都已經受傷在路邊，還補踹兩腳，這是有些俗子才會這樣做，我不幹這種事」，所以他最近「打蘇不打柯」，權力在誰哪裡，民主社會的機制應該是對握有權柄者監督制衡，這才是民主的真諦，打架也要找強的打。

媒體也問王世堅，2024選票是否有考慮給柯文哲？王世堅今天說，其實柯現在沒有權柄之後，還算恢復到善良的一面，到時候要看柯的表現，一樣是感情與理智作一個分野，不過現在感情與理智都不支持柯文哲。

媒體追問，所以2024不排除投給柯？王世堅說，要看他是什麼樣子，現在柯文哲卸任市長，已經很落寞，這個時候不想講話去傷害柯，他認為，要擔任總統最重要，要有一顆善良的心，要一本初衷，有前後一致、表裡如一、最重要心口合一，不能嘴巴講一套，實際上做一套。