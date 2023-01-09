《麻將最大黨》公布黨證格式 歡迎民眾一同攜手洗刷麻將污名

剛剛完成內政部備案程序的麻將最大黨，早在去年9月開始推動全台公益麻將大賽，到目前為止，已經完成初賽，有近兩萬人參與初賽，即將進入複賽，決賽，總決賽。麻將最大黨今天公布黨證樣張，向外界說明他們推動成立政黨不是玩假的。

麻將最大黨主席郭璽說，去年宣布推動成立政黨時，許多人都用看笑話的態度看待麻將最大黨，但是他先推動公益麻將大賽，吸引將近兩萬人參加，現在很快就要決賽了，最近陸續又有八千多人想要參加麻將最大黨，這證明許多人都想把打麻將這件事情，趕快去污名化。

郭璽表示，內政部備案通過後，黨部工作人員已經完成黨證設計，大小約與信用卡、悠遊卡相當。如果一般民眾是麻將活動愛好者，也可以到黨部的官網https://www.tmgp.org.tw/，了解這個黨的宗旨與目的，以及如何加入這個黨，希望能有更多民眾參與，讓打麻將更早讓社會接納是一種益智活動，不要只看成是賭博。