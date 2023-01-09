再有德國與立陶宛議員訪台 台外交部表示歡迎

德國國會自民黨國防、外交與人權委員會成員，週一（9日）訪問台灣，這也是也是繼去年10月德國國會友台小組與人權委員會訪團後，近四個月內的第三個德國國會代表團赴台訪問，同日，也有立陶宛國會國安及國防委員會成員訪台。

台灣外交部週一（9日）發表新聞稿指出，德國國會國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）及自民黨副主席佛格（Johannes Vogel）共同率領德國自民黨國防、外交與人權委員會國會議員訪台，台灣外交部表達誠摯歡迎。

德國自民黨訪問團在台期間，預計拜會台灣總統蔡英文、台灣行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄，並接受台灣立法院長游錫堃，以及台灣外交部長吳釗燮分別款宴。

該訪問團也將拜會台灣的數位發展部及陸委會等政府部會，參訪景美人權園區及新竹科學園區，另會晤智庫學者。訪團成員期待藉由實地訪察，深入瞭解台灣的發展現況，並加強雙方在相關議題的交流合作，提升台德共享價值與友好夥伴關係。

台灣中央社報導，近來歐洲議員和官員訪台絡繹不絕。去年10月，德國國會一連派兩個跨黨派代表團訪台，隨後德國經濟部次長布蘭特納（Franziska Brantner）、歐洲議會國際貿易委員會先後抵台訪問。

立陶宛議員也訪台

台灣外交部新聞稿也說，立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas），以及該國國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė），也率國安及國防事務跨黨派議員及助理一行9人，訂於1月9日至14日來台訪問，台灣外交部對此表示誠摯歡迎。

立陶宛訪問團一行，是繼去年立陶宛4位次長級官員先後率團來訪後，首個國會高階跨黨派議員團，在台期間將拜會台灣總統蔡英文，台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄，以及台灣陸委會、內政部、國防部等相關部會，並將接受台灣外交部長吳釗燮款宴。

立陶宛訪問團另將與台灣的國防安全智庫，針對當前歐洲及台海局勢、複合式安全威脅及全民國防等議題深入交流、分享經驗，增進彼此的了解與認識。

該訪團成員還包括歐洲事務委員會副主席歐竹拔（Audronius Ažubalis）、沙普提斯（Eugenijus Sabutis）、羅德琳娜（Edita Rudelienė）及帕卡莉塔（Ieva Pakarklytė）等4位立陶宛跨黨派國會議員。

專家：台灣逐漸成為歐洲重大利益

台灣中央社報導，美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）學者巴爾金（Noah Barkin）在最新發行的新聞信表示，自去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，歐洲沒有怕刺激中國而停止與台灣來往，反而掀起一波訪台潮，德國教育部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）不久後也將踏上台灣土地，成為逾1/4世紀以來第一位訪台的德國部長級官員。

報導稱，一位德國外交官也形容，中國如果繼續反彈，我們跟台灣的來往就會更頻繁、而非減少。

目前在柏林擔任訪問學者的巴爾金引述知情外交官指出，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）去年11月會晤中國國家主席習近平時，直言中國出兵台灣對德中經貿關係將有不利後果。

一位外交官說，肖爾茨傳達訊息時難以置信的坦率，「有關北京核心利益，從未有中國領袖從德國總理口中聽過這樣的話」。

巴爾金分析，美國一直鼓勵歐洲多支持台灣；隨著2024年台灣的總統大選逼近，美國擴大對台灣的軍援，今年接任七大工業國集團（G7）輪值主席的日本亦把台灣排入議程，今年台灣議題可望成為歐中關係的焦點。

（綜合報導）

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