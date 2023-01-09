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黃國榮黨部前主委葉德馨提聲明 宣布退出國民黨

中央社／ 澎湖縣9日電

黃國榮黨部前主委葉德馨今天說，國民黨去年在澎湖縣長、馬公市長選舉雙敗，歸咎於他而進行註銷黨籍處分，這對他是最大羞辱，他主動遞交聲明書退黨。黃國榮黨部表示，處分案已提報黨中央。

葉德馨今天帶著近70名國民黨員的退黨聲明書到黃國榮黨部，並遞交黃國榮黨部主委鄭宗琳。葉德馨指出，他以具體行動宣布退出國民黨。

葉德馨表示，國民黨在去年澎湖縣長、馬公市長選舉雙敗，不思檢討，卻把敗選的責任歸咎於他，並提報黨中央註銷黨籍，對於一名有20餘年黨齡且忠黨愛國的他而言，讓他非常傷心，且是一大羞辱。

他指出，對此他只好先自行退黨，並對黃復興黨部前3名主委、老長官表達對不起，另有近70名黨員也同步跟進聲明退黨。

葉德馨表示，前馬公市長葉竹林4年前堅持參選澎湖縣長，但前澎湖縣長賴峰偉獲得國民黨提名，賴峰偉當時請他勸退葉竹林。

他指出，葉竹林去年初宣布退黨就是要參選澎湖縣長的警訊，但黨部認為葉竹林不構成威脅，未派人出面安撫溝通。

去年底葉竹林宣布參選澎湖縣長、成立競選總部，葉德馨說，事先向黨部報備，他以葉氏宗親會創會人身分出席及致贈象徵好彩頭的菜頭，他並無發表言論與助選，完全與選舉無關。

對此，鄭宗琳表示，對於葉德馨在選前的行為，黨部都保有相關證據，對於黨籍幹部知法犯法，黨部在去年底的考紀會中一致通過給予加重的註銷黨籍處分，由於處分案須提報黨中央的中常會討論，黨中央目前尚未作最後裁定。

澎湖縣 馬公 葉竹林

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