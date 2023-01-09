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接見巴拉圭眾議院議長 蔡英文：民主陣線要加強合作

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天在總統府接見巴拉圭共和國眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）訪團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天在總統府接見巴拉圭共和國眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）訪團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天在總統府接見巴拉圭共和國眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）訪團。她強調，面對威權主義持續擴張，在民主陣線的盟友一定要加強合作，才能共同守護生活方式。

蔡總統致詞指出，這是羅培茲第一次率團來訪，也是訪賓們首次訪問台灣，她相信訪團到來，將讓台灣與巴拉圭雙邊關係再往前推一大步。

蔡總統說，過去6年多來，台灣和巴拉圭持續在各領域深化交流，2016年她就任總統後，第一次出訪就到巴拉圭，2018年巴拉圭總統阿布鐸就職後第一次出訪也到台灣，展現出兩國深厚情誼。

蔡總統表示，很高興看到兩國的雙邊合作有豐碩成果，像是台巴科技大學順利辦學，成為培育巴拉圭工程和科技人才的搖籃。台巴的經貿關係不斷提升，即使在疫情下，去年1月到10月，雙邊貿易額創下新高，超過2億2000萬美元，期待未來雙方在各領域合作，激盪出更多火花，也為雙邊人民創造更多福祉。

蔡總統也特別謝謝巴拉圭長期為台灣發聲，她指出，去年多位巴拉圭議員以一人一信函的方式，力挺台灣參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，這些強勁支持力道，都讓台灣感覺非常溫暖。

蔡總統強調，面對威權主義持續擴張，在民主陣線的盟友一定要加強合作，才能共同守護生活方式。她期待未來兩國繼續努力、攜手合作，為國際社會帶來更多貢獻。

巴拉圭 蔡英文 疫情

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