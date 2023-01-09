賴清德：台灣將穩定匯率與通膨「不會讓大家內外交迫」

副總統賴清德今天出席「駕馭逆風、刷新未來」2023天下經濟論壇冬季場，他以「2023台灣新走向」為題發表演說，提出4大挑戰與因應之道。他表示，因應今年全球貨幣緊縮、中國經濟下行、產業鏈重組、氣候變遷等4大挑戰，台灣將穩定匯率與通膨、擴大公共支出與獎勵投資等方式因應，強調「不會讓大家內外交迫」。

賴清德說，去年來天下論壇時，曾提到企業界面臨的問題是訂單應接不暇，沒想到短短一年內，景氣變化竟然如此之大，在複雜的景氣變化下，產官學研應合舟共濟。

賴清德提出4大挑戰與因應之道，第一，全球多數央行會繼續採取貨幣緊縮政策，恐拖累經濟發展、金融不穩，台灣因應變局一定會穩定匯率，央行也會採取溫和貨幣緊縮政策，與政府協力把通貨膨脹壓在2%之內，「不會讓大家內外交迫」。

賴清德說，第二挑戰是中國經濟下行帶給全球壓力，中國動態清零防疫和現在突然開放，都對生產產生壓力，中國房地產不如預期、更面對來自美國科技的壓制，預估今年中國經濟會比去年更糟，全球經濟發展都會受影響，台灣自然不例外；而台灣將擴大公共支出、獎勵投資，帶動台灣內需市場。

賴清德表示，今年中央政府總預算是新台幣2.7兆元，公共建設支出5900億元、科技預算是1700億元，3項編列金額都是歷史新高。

賴清德提到，第三，全球經濟挑戰也來自產業鏈重組衝擊，他表示，疫情變化導致「長鏈不如短鏈」，加上中美貿易戰和地緣政治，全球供應鏈正在進行區域化重組，導致成本增加、效率受影響；政府同時鼓勵根留台灣企業加碼投資，近期又修法針對半導體業提出投資獎勵。

賴清德表示，蔡英文總統在一上任時就推出新南向政策，最近也跟著菲律賓、越南、印度新簽投資保障協議，確保台商安全；2021年台商對東南亞投資已達54億美元，顯示「新南向國家是目前台商最大投資標的」，未來台商往東南亞移動的趨勢勢必持續進行。

賴清德提到，台灣也加強與美國的經貿關係，將藉由「台美科技貿易暨投資架構」、「台美21世紀貿易倡議」加強合作，逐步邁向台美雙邊投資協定的實質內涵；台灣也透過美日協助遞件加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），助於根留台灣的台商解決關稅問題。他強調，「台灣是全球產業鏈重組過程中不可或缺的一環」。

賴清德表示，第四個挑戰主要是氣候變遷，能源轉型過渡時期，也對經濟發展帶來影響；台灣已揭示2050年淨零轉型路徑，預計2030年前政府將投資新台幣9000億元，希望帶動民間共同投資、公私協力邁入淨零轉型目標。

賴清德認為，台灣可以趁勢發展綠能電力設備和智慧化設備，運用人工智慧、物聯網、大數據等科技，善用台灣半導體力量開發因應氣候變遷的新晶片，進行數位和綠色轉型都是台灣的機會。