快訊

中重症今增114例！40多歲女確診當晚病況惡化過世

直播／今新增本土確診16,902例、境外416例 40人病歿

桌球／林昀儒攜手「名將隊友」 直落三奪德國盃隊史首冠

突辭足協理事長要入閣？ 鄭文燦否認：可以理解外界臆測

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市前市長鄭文燦突然請辭才就任2個月的足協理事長，引發政壇關注。本報資料照
桃園市前市長鄭文燦突然請辭才就任2個月的足協理事長，引發政壇關注。本報資料照

桃園市前市長鄭文燦今請辭中華民國足球協會理事長一職，外傳是為了入閣做準備，他今天受訪表示，擔任足協理事長本來就是階段性任務，隨著世足賽閉幕，上月底就已提出辭呈，和入閣沒有關係。

鄭文燦卸任桃園市長前出任足協理事長，是否代表短期內不會入閣、入府，當時就引發各種揣測。如今正值內閣改組關鍵時刻，突然請辭才就任2個月的足協理事長，引發政壇關注。

鄭文燦上午受訪表示，自己參選中華民國足球協會理事長時就已和前理事長邱義仁交換意見，因世界盃開踢在即，足協不能沒有理事長，他才必須暫時擔任領導者的角色，隨著世足結束，他也卸下職務。

鄭文燦表示，他可以理解外界臆測和聯想，但辭職和入閣無關，只是自己生涯規畫，未來卸下身分他會繼續扮演足球志工角色，用過去在桃園推展籃球和棒球的經驗，協助足壇蓬勃發展。

鄭文燦 桃園市長 足球

延伸閱讀

鄭文燦辭足協理事長 後續動向受關注

獨／為入閣準備？鄭文燦辭足球協會理事長

鄭文燦談桃園敗選 坦言決定「換堅」時間比較晚

民進黨敗選檢討報告出爐 黑金、論文案、抗中失靈入列

相關新聞

突辭足協理事長要入閣？ 鄭文燦否認：可以理解外界臆測

桃園市前市長鄭文燦今請辭中華民國足球協會理事長一職，外傳是為了入閣做準備，他今天受訪表示，擔任足協理事長本來就是階段性任...

獨／為入閣準備？鄭文燦辭足球協會理事長

立法院臨時會13日休會，行政院內閣改組到關鍵時刻，桃園市前市長長鄭文燦今天傳出請辭中華足協理事長一職。足協理事會今天下午...

高嘉瑜道歉喊「吾日三省吾身」：民進黨團都是相親相愛

民進黨立委高嘉瑜日前指出，稅收超徵並非政績，而是行政失靈，此番說法引發黨內議論，高嘉瑜今天受訪時表示，民進黨團大家都是相...

接見巴拉圭眾議院議長 蔡英文：民主陣線要加強合作

蔡英文總統今天在總統府接見巴拉圭共和國眾議院議長羅培斯（Carlos María López López）訪團。她強調，...

藍營勸進2024 管中閔會成為攪動戰局的那隻蝴蝶？

明年總統大選，副總統賴清德代表民進黨角逐大位、扛起延續民進黨政權重擔幾乎沒有懸念，國民黨陣營這邊則是出現「爭取者眾」的熱鬧氛圍，連剛卸下台大校長的管中閔也被「點名」，勸進競選總統大位，藍營「唱名管爺」的背後思維耐人尋味，也醞釀著一股不穩定的氣流。...

賴清德：台灣將穩定匯率與通膨「不會讓大家內外交迫」

副總統賴清德今天出席「駕馭逆風、刷新未來」2023天下經濟論壇冬季場，他以「2023台灣新走向」為題發表演說，提出4大挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。