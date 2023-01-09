突辭足協理事長要入閣？ 鄭文燦否認：可以理解外界臆測

桃園市前市長鄭文燦今請辭中華民國足球協會理事長一職，外傳是為了入閣做準備，他今天受訪表示，擔任足協理事長本來就是階段性任務，隨著世足賽閉幕，上月底就已提出辭呈，和入閣沒有關係。

鄭文燦卸任桃園市長前出任足協理事長，是否代表短期內不會入閣、入府，當時就引發各種揣測。如今正值內閣改組關鍵時刻，突然請辭才就任2個月的足協理事長，引發政壇關注。

鄭文燦上午受訪表示，自己參選中華民國足球協會理事長時就已和前理事長邱義仁交換意見，因世界盃開踢在即，足協不能沒有理事長，他才必須暫時擔任領導者的角色，隨著世足結束，他也卸下職務。

鄭文燦表示，他可以理解外界臆測和聯想，但辭職和入閣無關，只是自己生涯規畫，未來卸下身分他會繼續扮演足球志工角色，用過去在桃園推展籃球和棒球的經驗，協助足壇蓬勃發展。