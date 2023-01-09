台中議會黨團改選 綠營派系出現裂痕 藍營恐百家爭鳴

台中市議會民進黨總召何文海徵詢同黨議員後今敲定黨團幹部，包括副總召蕭隆澤、幹事長蔡耀頡，書記長為張芬郁。不過，這次幹部中並無新系議員，不同於民進黨團「派系平衡」的慣例。

國民黨的黨團書記長已協調由資深女議員出任，黨團書記長吳瓊華表示，國民黨11日開黨團會議，通過後再正式公布。

民進黨市議會黨團去年12月7日選出第四屆第一會期的黨團總召何文海，任期一年。黨團幹部由何文海邀請，昨已確定人選，等黨主席選舉後公布。

何文海屬親正國會系統，蔡耀頡屬正國會、蕭隆澤與張芬郁是英系，幹部缺新系議員，與民進黨團慣例「派系平衡」不同。

外界觀察，2022議員選舉恩怨外，另此次總召選舉時，新系謝志忠出馬，但正國會與英系聯手推何文海出任總召，雙方協調不成，新系棄投，雙方不快。是否影響黨團未來運作，待觀察。

國民黨籍市長盧秀燕順利連任，多位國民黨與無黨籍認為「完成階段任務」且有10幾位新議員大換血，未來議事方向會「百家爭鳴」「力求表現」。