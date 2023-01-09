快訊

一盒1500元！涉哄抬普拿疼價格 藥師下場曝

贏太爽？國民黨首次未提選後檢討 中常委嘆被打入冷宮

小馬可仕訪問習近平：菲律賓能在中美之間左右逢源？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中議會黨團改選 綠營派系出現裂痕 藍營恐百家爭鳴

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會民進黨團總召何文海（中）與卸任總召江肇國。圖右為市黨部主委李天生。記者陳秋雲/攝影
台中市議會民進黨團總召何文海（中）與卸任總召江肇國。圖右為市黨部主委李天生。記者陳秋雲/攝影

台中市議會民進黨總召何文海徵詢同黨議員後今敲定黨團幹部，包括副總召蕭隆澤、幹事長蔡耀頡，書記長為張芬郁。不過，這次幹部中並無新系議員，不同於民進黨團「派系平衡」的慣例。

國民黨的黨團書記長已協調由資深女議員出任，黨團書記長吳瓊華表示，國民黨11日開黨團會議，通過後再正式公布。

民進黨市議會黨團去年12月7日選出第四屆第一會期的黨團總召何文海，任期一年。黨團幹部由何文海邀請，昨已確定人選，等黨主席選舉後公布。

何文海屬親正國會系統，蔡耀頡屬正國會、蕭隆澤與張芬郁是英系，幹部缺新系議員，與民進黨團慣例「派系平衡」不同。

外界觀察，2022議員選舉恩怨外，另此次總召選舉時，新系謝志忠出馬，但正國會與英系聯手推何文海出任總召，雙方協調不成，新系棄投，雙方不快。是否影響黨團未來運作，待觀察。

國民黨籍市長盧秀燕順利連任，多位國民黨與無黨籍認為「完成階段任務」且有10幾位新議員大換血，未來議事方向會「百家爭鳴」「力求表現」。

議員 民進黨 幹部

延伸閱讀

台中罰單惹議？騎機車收到「汽車」罰單 警方說話了

中市議員二度確診明就職投票 誰監票成話題

民進黨台中擬找他征戰立委？陳柏惟：尚未有正式討論

停車場停全天收費變4倍？ 台中市交通局：原先廠商自訂的優惠

相關新聞

獨／為入閣準備？鄭文燦辭足球協會理事長

立法院臨時會13日休會，行政院內閣改組到關鍵時刻，桃園市前市長長鄭文燦今天傳出請辭中華足協理事長一職。足協理事會今天下午...

高嘉瑜道歉喊「吾日三省吾身」：民進黨團都是相親相愛

民進黨立委高嘉瑜日前指出，稅收超徵並非政績，而是行政失靈，此番說法引發黨內議論，高嘉瑜今天受訪時表示，民進黨團大家都是相...

黃珊珊今返國曝調完時差將開始上工 支持者湧留言力挺

台北市前副市長黃珊珊九合一選後，日前赴紐約找兒子，她今天一早返國，在臉書打卡提到，「平安到家了，謝謝所有關心我的朋友們，...

民國113年起恢復徵集1年義務役 立法院會通過准予查照

蔡英文總統去年宣布恢復徵集1年義務役，立法院會今天處理國防部函請查照案，朝野皆無異議，未有黨團提案將備查改為審查，全案照...

黃珊珊返國說過2天上工 柯文哲：歡迎回家 她很多事要忙

台北市前副市長黃珊珊返國今天臉書貼文，指時差調整一下就開始上工了。「前東家」台北市前市長柯文哲今在基隆回應，「歡迎上工」...

台中議會黨團改選 綠營派系出現裂痕 藍營恐百家爭鳴

台中市議會民進黨總召何文海徵詢同黨議員後今敲定黨團幹部，包括副總召蕭隆澤、幹事長蔡耀頡，書記長為張芬郁。不過，這次幹部中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。