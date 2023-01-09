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高嘉瑜道歉喊「吾日三省吾身」：民進黨團都是相親相愛

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。記者曾吉松／攝影
民進黨立委高嘉瑜。記者曾吉松／攝影

民進黨立委高嘉瑜日前指出，稅收超徵並非政績，而是行政失靈，此番說法引發黨內議論，高嘉瑜今天受訪時表示，民進黨團大家都是相親相愛，可能因為她的聲量比較大，一句話可能就驚天動地，造成大家始料未及，所以自己現在就是「吾日三省吾身」。

全國去年稅收超徵4500億元，政府宣布普發現金6000元還稅於民，高嘉瑜日前批評，超徵稅收是行政失靈，並非政績，引發黨內反彈，甚至有民進黨立委揚言將高嘉瑜送紀律委員會，全案要以黨紀處分。

民進黨立法院黨團上午舉行黨團會議，高嘉瑜會前受訪時說，民進黨團大家都是相親相愛，有什麼事情都可以溝通，可能大家的看法不一樣，但是就是盡量以和為貴，如果有需要說明的地方，她都可以親自跟大家說明。

另外，民進黨主席補選候選人賴清德昨天在台中舉行政見發表會，有基層黨員當面向賴清德要求開除高嘉瑜黨籍，高嘉瑜則說，自己應該有很多需要反省的地方，所以她現在就是「吾日三省吾身」，有過則改。

高嘉瑜認為，民進黨內有很多不一樣的聲音，自己只是表達一部分的聲音，無論如何希望大家盡量形成共識，未來才能往好的方向走，民進黨如果有溝通的管道，相信大家都會在內部先溝通，像是修法的想法或意見，所有人都會努力表達。

高嘉瑜也坦言，現在大家都說人人都是戰犯，「對於要說我是戰犯，我也是繼續檢討」，可能是因為她的聲量比較大，一句話可能就驚天動地、地洞天搖，造成大家始料未及，自己會盡量檢討，「可能大家比較喜歡聽我唱歌，而不是聽我說話，以後有時間我就盡量唱歌」。

至於是否會擔心被黨紀處分，高嘉瑜表示，民進黨內有很多聲音，但是黨也有黨的程序跟規則，所以在這種情況之下，自己一直都秉持黨的精神，就是勤政、清廉、愛鄉土，「我想就這部分，我們還是會繼續努力」。

高嘉瑜 民進黨 相親

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