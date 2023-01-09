接連吞敗 黨內檢討聲浪大 陳其邁：虛心接受 尊重多元聲音

台北市第三選區立委補選昨天落幕，民進黨候選人吳怡農吞敗。民進黨代理主席、高雄市長陳其邁今早受訪表示，對於選舉結果虛心接受，也持續檢討。對民進黨基層黨員要求黨內開除立委高嘉瑜、北市議員王世堅，他說，民進黨是大開大闔、百花齊放的政黨，各種聲音都充分尊重。

民進黨在去年九合一大選後再次吞敗，吳怡農以5萬4739票，敗給國民黨王鴻薇6萬0519，輸了5780票。陳其邁今早至高雄市大樹區視察抗旱水井工程，在聯訪時表示，選舉過後又是新的一天的開始，除了持續檢討外，也要在各項政策能夠更接地氣，重要的是該如何重新獲得人民的信賴、擴大民進黨的支持基礎，在未來幾場選舉也要更努力。另外，在組織、文宣也有很多要檢討的地方。

陳其邁也說，吳怡農這次選舉展現君子風度，不抹黑、不謾罵，也提出很多政見來贏得人民支持，他樹立新的政治文化，也希望他繼續努力。自己對吳怡農的努力、認真，以及選舉過程展現的風度給予高度肯定。

民進黨持續吞敗，黨內時常有聲音希望黨內開除高嘉瑜、王世堅等人黨籍。副總統賴清德近日勤走基層，也有基層黨員也提出此要求。陳其邁今天說，民主是民主進步黨從創黨以來堅持的價值，大家難免會有意見相左的地方，自己都充分尊重。民進黨也有相關運作和規範，相信從政的黨員也都深刻了解如何讓黨更好，「相信大家都有高度共識」。

北市立委補選完，緊接著南投立委補選在年後3月4日登場，由民進黨蔡培慧對決國民黨林明溱。陳其邁說，蔡培慧是相當優秀的候選人，實實在在且學養豐富，過去擔任過民進黨中部執行長。相信她一路從社運到政治工作都是值得信賴、最好的選擇。