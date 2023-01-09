快訊

評／北市立委補選王鴻薇勝出 學者分析：仍是藍綠基本盤對決

政大「四川飯館」老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

後海董時代湧言會逆勢突圍 啟動「親賴路線」合作腳步加快

接連吞敗 黨內檢討聲浪大 陳其邁：虛心接受 尊重多元聲音

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早至大樹區視察抗旱水井工程進度。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今早至大樹區視察抗旱水井工程進度。記者林巧璉／攝影

台北市第三選區立委補選昨天落幕，民進黨候選人吳怡農吞敗。民進黨代理主席、高雄市長陳其邁今早受訪表示，對於選舉結果虛心接受，也持續檢討。對民進黨基層黨員要求黨內開除立委高嘉瑜、北市議員王世堅，他說，民進黨是大開大闔、百花齊放的政黨，各種聲音都充分尊重。

民進黨在去年九合一大選後再次吞敗，吳怡農以5萬4739票，敗給國民黨王鴻薇6萬0519，輸了5780票。陳其邁今早至高雄市大樹區視察抗旱水井工程，在聯訪時表示，選舉過後又是新的一天的開始，除了持續檢討外，也要在各項政策能夠更接地氣，重要的是該如何重新獲得人民的信賴、擴大民進黨的支持基礎，在未來幾場選舉也要更努力。另外，在組織、文宣也有很多要檢討的地方。

陳其邁也說，吳怡農這次選舉展現君子風度，不抹黑、不謾罵，也提出很多政見來贏得人民支持，他樹立新的政治文化，也希望他繼續努力。自己對吳怡農的努力、認真，以及選舉過程展現的風度給予高度肯定。

民進黨持續吞敗，黨內時常有聲音希望黨內開除高嘉瑜、王世堅等人黨籍。副總統賴清德近日勤走基層，也有基層黨員也提出此要求。陳其邁今天說，民主是民主進步黨從創黨以來堅持的價值，大家難免會有意見相左的地方，自己都充分尊重。民進黨也有相關運作和規範，相信從政的黨員也都深刻了解如何讓黨更好，「相信大家都有高度共識」。

北市立委補選完，緊接著南投立委補選在年後3月4日登場，由民進黨蔡培慧對決國民黨林明溱。陳其邁說，蔡培慧是相當優秀的候選人，實實在在且學養豐富，過去擔任過民進黨中部執行長。相信她一路從社運到政治工作都是值得信賴、最好的選擇。

民進黨 陳其邁

延伸閱讀

北市立委補選／肯定吳怡農乾淨與正面選舉 陳其邁：虛心接受選舉結果

旗津如同海上「鑽石」 駁二加魚市場過年好好玩

北市立委補選／吳怡農敗選 民進黨代理主席陳其邁：虛心接受結果

影／柯文哲大膽求愛王世堅 「炎上」舉辦世紀婚禮

相關新聞

獨／為入閣準備？鄭文燦辭足球協會理事長

立法院臨時會13日休會，行政院內閣改組到關鍵時刻，桃園市前市長長鄭文燦今天傳出請辭中華足協理事長一職。足協理事會今天下午...

黃珊珊今返國曝調完時差將開始上工 支持者湧留言力挺

台北市前副市長黃珊珊九合一選後，日前赴紐約找兒子，她今天一早返國，在臉書打卡提到，「平安到家了，謝謝所有關心我的朋友們，...

民國113年起恢復徵集1年義務役 立法院會通過准予查照

蔡英文總統去年宣布恢復徵集1年義務役，立法院會今天處理國防部函請查照案，朝野皆無異議，未有黨團提案將備查改為審查，全案照...

接連吞敗 黨內檢討聲浪大 陳其邁：虛心接受 尊重多元聲音

台北市第三選區立委補選昨天落幕，民進黨候選人吳怡農吞敗。民進黨代理主席、高雄市長陳其邁今早受訪表示，對於選舉結果虛心接受...

接見吐瓦魯國會議長 蔡總統感謝挺台國際參與

總統蔡英文今天接見吐瓦魯國會議長泰歐，她說，吐瓦魯開放國境後，訪賓隨即來訪，展現對兩國邦誼支持重視；泰歐肯定台灣傑出防疫...

侯友宜「非強國棋子」發言 是爭深藍支持或區隔民進黨親美路線？

2023年元旦新北市長侯友宜致詞提到「我們絕對不是強國的棋子」，這席話被聯想是否踏出參選總統第一步，媒體不斷追問，侯均未正面回答，僅強調台灣最重要是內部團結。侯拋出強國棋子論，被解讀是趁勢拉高自身格局與政治高度，侯只是在試水溫嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。