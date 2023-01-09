黃珊珊今返國曝調完時差將開始上工 支持者湧留言力挺

台北市前副市長黃珊珊九合一選後，日前赴紐約找兒子，她今天一早返國，在臉書打卡提到，「平安到家了，謝謝所有關心我的朋友們，這二天時差需要調整一下，之後就會開始上工了」。

今天黃珊珊回台臉書打卡，底下湧入數百支持者留言，許多網友留言「充滿電後再出發！」「期待妳重出江湖」、「我們都等著您、支持著您」，還有網友說，「內湖區的好友等妳喔」、「加油，加油，往後深根基層，祝福你下次能反轉台北市成為首都首位女性市長。」

由於黃珊珊的下一步備受關注，黃去年選後曾透露，下一步會先用法律服務市民，不過據了解，黃珊珊也將成立協會或基金會，可能進駐民眾黨主席柯文哲競選總部所在的台玻大樓，先前名嘴黃暐瀚曾問黃珊珊，「如果柯2024選總統，會不會幫柯？」黃當時表示，「柯卸任後，他需要幫什麼，我就幫什麼」。

不過先前也傳出有中正萬華區地方人士希望黃珊珊選2024立委，當時黃僅表示，「大家列一個List幫黃珊珊找工作，再來票選一下」。