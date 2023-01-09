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立委王婉諭籲「完善影像移除機制」 杜絕侵害性隱私

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量立委王婉諭(左2)今與民團舉行記者會，提出幾項修法主張並訴求中央完善影像移除機制，給被害人更實質的性隱私權保障和支持。 圖／王婉諭國會辦公室提供
時代力量立委王婉諭(左2)今與民團舉行記者會，提出幾項修法主張並訴求中央完善影像移除機制，給被害人更實質的性隱私權保障和支持。 圖／王婉諭國會辦公室提供

性侵害犯罪防治法、兒少性剝削犯罪防治條例修正草案可望在立法院三讀通過，時代力量立委王婉諭今與民團舉行記者會，提出幾項修法主張並訴求中央完善影像移除機制，給被害人更實質的性隱私權保障和支持。

勵馨基金會副執行長王淑芬表示，2022年勵馨服務的105位兒少性剝削對象中，遭「數位性暴力」威脅的有51.43%，其中被害樣態前三名為：散布性私密影像與個資79.6%、性勒索42.6%、網路性騷擾14.8%，顯見數位性暴力對兒少的傷害。

她表示，應有24小時先行限制瀏覽、移除犯罪有關網頁資料的機制，以保障兒少身心健康權益。王淑芬說，行政院版條文將性影像定義為「客觀上足以引起性慾或羞恥行為的影像或電磁紀錄」等文字十分不妥，不僅將性汙名化、也標籤被害人。

王婉諭肯定行政院版性侵害犯罪防治法增訂「移除性私密影像」的法源依據、兒少性剝削防制條例增訂「比對、限制瀏覽同一性影像」，但認為網路業者除受到政府通知移除影像以外，也應該同時對濫用服務的使用者進行相應處置，以遏止違法內容散布。

王婉諭提出四項建議：一、限制犯罪帳號的使用權限。二、成人性私密影像移除應比照兒少性剝削防制條例作法，業者須比對該平台中所有同一的性影像，並整批下架移除。三、政府應鼓勵或要求業者進行內容自律、建立相關移除違法內容的機制，以及建立使用者的申訴管道。四、明定網路服務業者若有正當理由未盡速下架違法影像而不受裁罰，但下架和改善義務仍然存在，主管機關得指示繼續下架及做出所需改善。

兒福聯盟資深主任李宏文呼籲，政府應強化各項配套機制，包括擴編兒少性剝削防制相關人力與經費，落實新法規定；兒少網安教育應加強辨識網路誘拐、性剝削等新型犯罪手法，改採受害案例「情境式演練」方式；各部會停止互踢皮球，中央盡速成立兒少網路安全專責主管單位。

時代力量立委王婉諭（左3）今與民團舉行記者會，提出幾項修法主張並訴求中央完善影像移除機制，給被害人更實質的性隱私權保障和支持。 圖／王婉諭國會辦公室提供
時代力量立委王婉諭（左3）今與民團舉行記者會，提出幾項修法主張並訴求中央完善影像移除機制，給被害人更實質的性隱私權保障和支持。 圖／王婉諭國會辦公室提供

王婉諭 行政院 性侵

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