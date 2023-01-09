獨／為入閣準備？鄭文燦辭足球協會理事長

立法院臨時會13日休會，行政院內閣改組到關鍵時刻，桃園市前市長長鄭文燦今天傳出請辭中華足協理事長一職。足協理事會今天下午確定召開臨時理監事會，鄭文燦的去留不但牽動足協理事長改選，更是內閣改組的重要指標。

中華足協理事、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全今天證實，足協訂今天下午3點30分召開臨時理監事會。

根據修正後的國民體育法，現任中央機關政務人員及中央民意代表不得擔任具國際體育組織正式會員資格之全國性體育團體的理事或監事。

鄭文燦去年十月接任足協理事長時，正值九合一大選短兵相接階段。鄭文燦卸任桃園市長前出任足協理事長，是否代表短期內不會入閣、入府，當時就引發各種揣測。

如今在副總統賴清德參選民進黨主席、選後歷經論文案，又值內閣改組關鍵時刻，鄭文燦突然請辭才就任兩個月的足協理事長，是否代表鄭即將入閣，出任閣揆或是副閣揆，更引發政壇關注。

另外，知情人士指出，鄭文燦請辭，也形同間接證實他去年接任足協理事長，可能只是臨時的權宜作法及過度性質，接下來足協理事長改選也將受到注目。