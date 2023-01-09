民國113年起恢復徵集1年義務役 立法院會通過准予查照

蔡英文總統去年宣布恢復徵集1年義務役，立法院會今天處理國防部函請查照案，朝野皆無異議，未有黨團提案將備查改為審查，全案照案通過。

蔡英文在去年12月27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，未來94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，同時將強化訓練內容、提高役男薪資，還會推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

行政院長蘇貞昌在去年12月29日核定，民國94年次後義務役役期恢復至1年，國防部表示全案已經完成國防、內政兩部會銜公告，並且自公告日生效，同時方案也將送立法院查照。

立法院程序委員會1月3日確定將該查照案排入9日院會報告事項，院會處理時沒有黨團提案要求查照改為審查，全案即可通過；若有黨團提案改審查，全案將交付外交及國防委員會，待下會期立法院開議後再審查。

立法院會上午在處理報告事項時，在場未有黨團提出異議，要求將查案照改為審查案，全案不需再經由委員會審查，立法院通過准予查照。