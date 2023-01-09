快訊

後海董時代湧言會逆勢突圍 啟動「親賴路線」合作腳步加快

獨／為入閣準備？去年10月才接任 鄭文燦辭足球協會理事長

喝水常嗆到小心是失智症前兆！專家叮嚀顧好「這裡」很重要

連日宴請閣員成畢業餐會？蘇貞昌：尾牙聚餐表達感謝

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園即時報導
行政院長蘇貞昌（中）今早參加「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」通車典禮。記者陳右豪／攝影
行政院長蘇貞昌（中）今早參加「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」通車典禮。記者陳右豪／攝影

行政院蘇貞昌連日在圓山飯店宴請指揮中心、農委會、衛福部等一級主管與防疫有功人士，引發關注，被解讀是畢業餐會。今天被問到行政院農曆年前是否改組？蘇貞昌沒多做回應，僅表示政府跟民間一樣都會用尾牙聚餐肯定工作人員，以表達感謝。

蘇貞昌今參加「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」通車典禮時表示，年終歲尾，不只政府，民間也會用尾牙聚餐對工作人員表達感謝和肯定，政府藉由這樣的聚餐，感謝防疫英雄、防止非洲豬瘟入侵的工作人員、電纜地下化、種樹的工程人員、招商引資幹部，以及向辦理「班班有冷氣」、「校校會發電」、「生生用平板」、營養午餐的辛苦同仁1年來的努力。

蘇貞昌說，這一方面是表達肯定、感謝，一方面也是叮嚀同仁們在新年期間，仍然要堅守崗位，做好各項工作來為國利民。

蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

蘇貞昌宴請各官員是畢業餐會？蘇貞昌回應了

國民黨團提還稅於民草案 要求年前發放1萬元現金

北市立委補選／游淑慧賀王鴻薇當選 點名這兩個人小心點

【即時短評】吳怡農乾淨選舉失策 民進黨難止敗

相關新聞

獨／為入閣準備？鄭文燦辭足球協會理事長

立法院臨時會13日休會，行政院內閣改組到關鍵時刻，桃園市前市長長鄭文燦今天傳出請辭中華足協理事長一職。足協理事會今天下午...

黃珊珊今返國曝調完時差將開始上工 支持者湧留言力挺

台北市前副市長黃珊珊九合一選後，日前赴紐約找兒子，她今天一早返國，在臉書打卡提到，「平安到家了，謝謝所有關心我的朋友們，...

民國113年起恢復徵集1年義務役 立法院會通過准予查照

蔡英文總統去年宣布恢復徵集1年義務役，立法院會今天處理國防部函請查照案，朝野皆無異議，未有黨團提案將備查改為審查，全案照...

影／進立院最想質詢誰？王鴻薇：一定要質詢蘇揆

台北市立委補選第3選區結果8日落幕，國民黨候選人王鴻薇順利當選。王鴻薇今日受訪時表示，進立院之後，質詢應該要看議題來做，...

立委王婉諭籲「完善影像移除機制」 杜絕侵害性隱私

性侵害犯罪防治法、兒少性剝削犯罪防治條例修正草案可望在立法院三讀通過，時代力量立委王婉諭今與民團舉行記者會，提出幾項修法...

連日宴請閣員成畢業餐會？蘇貞昌：尾牙聚餐表達感謝

行政院長蘇貞昌連日在圓山飯店宴請指揮中心、農委會、衛福部等一級主管與防疫有功人士，引發關注，被解讀是畢業餐會。今天被問到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。