連日宴請閣員成畢業餐會？蘇貞昌：尾牙聚餐表達感謝

行政院長蘇貞昌連日在圓山飯店宴請指揮中心、農委會、衛福部等一級主管與防疫有功人士，引發關注，被解讀是畢業餐會。今天被問到行政院農曆年前是否改組？蘇貞昌沒多做回應，僅表示政府跟民間一樣都會用尾牙聚餐肯定工作人員，以表達感謝。

蘇貞昌今參加「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」通車典禮時表示，年終歲尾，不只政府，民間也會用尾牙聚餐對工作人員表達感謝和肯定，政府藉由這樣的聚餐，感謝防疫英雄、防止非洲豬瘟入侵的工作人員、電纜地下化、種樹的工程人員、招商引資幹部，以及向辦理「班班有冷氣」、「校校會發電」、「生生用平板」、營養午餐的辛苦同仁1年來的努力。

蘇貞昌說，這一方面是表達肯定、感謝，一方面也是叮嚀同仁們在新年期間，仍然要堅守崗位，做好各項工作來為國利民。