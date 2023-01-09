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立陶宛國會議員組團今訪台 將訪陸委會、國防部等

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立陶宛訪團今訪台，圖左2、左4分別爲國會議員帕卡莉塔(Ieva Pakarklytė)及羅德琳娜(Edita Rudelienė)、左3爲立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯(Laurynas Kasčiūnas)；右2爲歐洲事務委員會副主席歐竹拔(Audronius Ažubalis)、右3為國會友台小組副主席莎卡琳恩(Dovilė Šakalienė)。圖／外交部提供
立陶宛訪團今訪台，圖左2、左4分別爲國會議員帕卡莉塔(Ieva Pakarklytė)及羅德琳娜(Edita Rudelienė)、左3爲立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯(Laurynas Kasčiūnas)；右2爲歐洲事務委員會副主席歐竹拔(Audronius Ažubalis)、右3為國會友台小組副主席莎卡琳恩(Dovilė Šakalienė)。圖／外交部提供

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯及國會友台小組副主席莎卡琳恩，今率國安及國防事務跨黨派議員及助理一行，預計今日起至14日來台訪問，具體展現前線民主國家團結合作，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部指出，卡斯楚那斯及莎卡琳恩一行，是繼去年立陶宛4位次長級行政官員先後率團來訪後，首個國會高階跨黨派議員團，在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄，以及陸委會、內政部、國防部等相關部會，並將接受外交部長吳釗燮款宴。

訪團另將與我國國防安全智庫，針對當前歐洲及台海局勢、複合式安全威脅及全民國防等議題深入交流、分享經驗，增進彼此的了解與認識。

除卡斯楚那斯及莎卡琳恩外，訪團成員也包括歐洲事務委員會副主席歐竹拔、沙普提斯、羅德琳娜及帕卡莉塔等4位立國跨黨派國會議員。

外交部表示，台灣與立陶宛是共享自由民主的價值夥伴，在各領域密切交流合作。去年美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國藉故在我國周遭海域進行實彈軍演，企圖恫嚇台灣，立陶宛國會曾由議長希米利特於第一時間表達力挺台灣的立場。

外交部表示，此次立國國會國安及國防事務跨黨派議員來訪，不僅持續深化台立雙邊友誼，更進一步鏈接兩國在安全領域的合作關係，充分彰顯前線民主國家團結對抗威權的決心與力量。

外交部 國安會 議員

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