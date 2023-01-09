4個月內第3度 德國國會官式訪團今來台

德國國會國防委員會主席史琪曼及自民黨副主席佛格，今共同率領自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團，自9日至12日訪台，為今年第一個德國訪團、也是繼去年10月德國國會友台小組與人權委員會訪團後，近4個月內的第3個德國國會官式訪團來台灣訪問，外交部今天表達誠摯歡迎。

外交部指出，史琪曼及佛格等人訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄，並接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮分別款宴。訪團也將拜會數位發展部及陸委會等政府部會，參訪景美人權園區及新竹科學園區，另會晤智庫學者。

訪團成員期待藉由實地訪察，深入瞭解台灣的發展現況，並加強雙方在相關議題的交流合作，提升台德共享價值與友好夥伴關係。

外交部指出，2021年自民黨代表大會首度通過將對台政策納入競選政見，主張與歐洲夥伴及其他民主國家，尤其是美、日、印、澳，建構阻卻中國對台動武威脅，並確保以外交途徑處理兩岸問題的策略架構。在德國聯邦政府組閣談判期間，自民黨積極為台灣執言，促成友台政策文字納入組閣的協議。

外交部表示，樂見德國積極參與印太事務及致力維護台海和平，並盼與德國等理念相近夥伴攜手合作，共同增進台海安全及區域的和平穩定與繁榮。