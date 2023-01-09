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德國自民黨國防、外交與人權委員會訪台 將晉見蔡總統

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
德國國會國防委員會史琪曼（左五）主席及自民黨佛格（左三）副主席共同率領自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團於1月9日至12日訪台。訪團成員抵台後，於機場管制區內合照。記者黃仲明／攝影
德國國會國防委員會史琪曼（左五）主席及自民黨佛格（左三）副主席共同率領自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團於1月9日至12日訪台。訪團成員抵台後，於機場管制區內合照。記者黃仲明／攝影

德國國會國防委員會史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）主席及自民黨佛格（Johannes Vogel）副主席共同率領自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團於1月9日至12日訪台，為本年第一個德國訪團，也是繼去年（2022）10月德國國會友台小組與人權委員會訪團後，近四個月內的第三個德國國會官式訪團來台灣訪問，外交部表達誠摯歡迎。

訪問團成員於今天清晨6點42分搭乘華航CI-62航班自法蘭克福飛抵桃園國際機場，史琪曼團長及佛格團長等人訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄，並接受立法院長游錫堃，以及外交部長吳釗燮分別款宴。

訪團也將拜會數位發展部及陸委會等政府部會，參訪景美人權園區及新竹科學園區，另會晤智庫學者。訪團成員期待藉由實地訪察，深入瞭解台灣的發展現況，並加強雙方在相關議題的交流合作，提升台德共享價值與友好夥伴關係。

外交部指出，自民黨代表大會於2021年首度通過將對台政策納入競選政見，主張與歐洲夥伴及其他民主國家，尤其是美、日、印、澳，建構阻卻中國對台動武威脅，並確保以外交途徑處理兩岸問題的策略架構。在德國聯邦政府組閣談判期間，自民黨積極為台灣執言，促成友台政策文字納入組閣的協議。

外交部樂見德國積極參與印太事務及致力維護台海和平，並盼與德國等理念相近夥伴攜手合作，共同增進台海安全及區域的和平穩定與繁榮。

德國 自民黨 外交部

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