國民黨團提還稅於民草案 要求年前發放1萬元現金

國民黨立院黨團上午舉行「年前『還稅於民』 蔡政府不會 國民黨教你」記者會，提出「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，主張單獨立法，在年前發放現金1萬元。國民黨團書記長李德維表示，「民進黨不會，國民黨的借你抄」，國民黨今天就會發文給立法院長游錫堃，要求盡速召開朝野協商。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團希望延會到19日完成相關程序，並在過年前發放現金1萬元

國民黨團提案指出，有鑑於蔡政府執政7年多以來，超徵稅收已經達到1兆2千億元，111年度預估可能超徵達4500億元以上，政府連年超收鉅額稅收應兼顧全民民生需求，還稅於民。為儘速發放現金每人1萬元於全民，擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」。

國民黨首席副書記長謝衣鳯表示，本草案共有8條條文，主管機關為國家發展委員會，符合主管機關所定領取人資格者，政府得依本條例規定發放全體國民現金1萬元；個人自政府領取之現金，免納所得稅。現金發放之相關業務，得不適用政府採購法招標、決標之規定。

謝衣鳯指出，本條例辦理發放現金所需經費以特別預算方式編列，不受預算法第23條之限制；其年度舉借債務之額度，不受公共債務法第5條第7項規定之限制。

國民黨立委賴士葆表示，「你不會可以超國民黨團的，沒有關係，好的東西不怕你抄」。只要延會，所有的法定程序都可以做完，問題在於政府要不要，而不是讓行政院長蘇貞昌延遲自己下台的時間，讓自己在院長的寶座上多劉幾天，希望蔡英文和蘇貞昌從善如流、順從民意。