國民黨團提超徵條例盼年前三讀 游錫堃：越早領到越好

全國去年稅收超徵4500億元，政府宣布普發現金6000元還稅於民，國民黨立法院黨團將提出「稅收超徵特別條例」草案，希望趕在農曆春節結前完成三讀，立法院長游錫堃今天表示，站在立法院的立場一定全力以赴，自己當然希望越早能夠領到越好。

國民黨立法院黨團今天將率先提出「稅收超徵特別條例」草案，除了將金額提高至1萬元，財源授權預為舉債調度，期盼促使行政院加速提出草案，併案在立法院審查，以趕在農曆春節前完成三讀程序。

游錫堃上午在立法院受訪時表示，有關行政程序的部分，因為立法院是合議制，站在國會行政的立場，自己不能多講什麼，而是應該要問行政院，大家如果看黨團協商的會議，就會知道這個案子會怎麼發展。

游錫堃說，現在包括他在內，大家都很開心，因為這是全民的事情，站在國會行政的立場，立法院一定會盡最大的努力，全力以赴，但是現在還有太多變數，自己當然希望越早能夠領到越好，「我家還有3個小孩」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時則表示，「國民黨團要提案怎麼做，我沒有辦法阻止他們」，民進黨團選擇尊重，至於能不能在年前普發現金，他們自己想清楚就好了，後續還有很多流程要走。