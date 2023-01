【專家之眼】英國的今天，台灣的明天：損不足以奉有餘

幾天前,專欄作家Allister Heath在每日電訊報《Telegraph》發表「Nobody wants to confront the truth: Britain is becoming a poor country」一文,某報給這篇文章下了個很貼切的標題:「英國正變成窮國 卻無法弄清楚原因」。那麼,本文就來探討英國變成窮國的根本原因。

老子說:「天之道損有餘而補不足,人之道損不足以奉有餘」,這句話的意思是「好政府想盡辦法促進社會階層流動,壞政府想盡辦法阻止社會階層流動」。因此,只要看看一個國家的貧富差距,如果明顯,那就是壞政府當政,反之,就是好政府當道,像北歐國家就屬於天之道,而台灣和英國就屬於人之道。

2022年很多國家都有罷工,但若問2022年全世界罷工最多的國家是哪國?那麼,應該是英國。為什麼罷工現在成了英國人的「全民運動」?這也是本文想要解開的謎,而這個謎跟「英國為什麼變成窮國」有著同樣的答案。

在解謎之前,先看一段小過去。2011年11月30日有超過200萬名英國公務員罷工。2014年7月11日,英國數十萬公務員罷工;2016年4月,英國的初級醫生全體發動「5日大罷工」,被認為是英國有史以來最嚴重的醫療罷工;2018年2月22日至3月16日,包含劍橋、牛津在內的眾多大學教師罷工…2022年6月27日,英國刑事律師罷工,這是英國史上第一次的律師罷工,罷工延燒到10月10日才落幕。

時序進入2022年11、12月,罷工潮來襲。鐵路、海事和運輸工人全國聯盟在11月10日罷工,12月13、14、16、17、23到27日又罷工;英國150所大學的7萬名教師在11月24日罷工,同一天,蘇格蘭的中小學和部分幼兒園教師罷工;11月24、25日11.5萬名郵政員工罷工。12月15日以及20日,10萬名英國護士罷工,是護士工會成立106年來的首次罷工;12月21日,數千名英格蘭和威爾士的救護車接線生罷工;12月23到26日,28到31日有1000名邊檢人員罷工…。2023年的第三天,鐵路員工又罷工了,而且長達一周。

展望未來,英國人還將罷工,因為裝睡的英國政府是叫不醒的。

為什麼英國人被迫罷工?其一,因為工作量過重。為什麼過重?因為縮減人力,明明是該雇二個人卻只雇一個人,當然負荷過重。其二,因為非典型就業太多。在英國,整體有三分之一的學術人員不在編制內,其中,倫敦衛生與熱帶醫學院(LSHTM)的比例高達72%。

其三、退休金大幅縮減。資方(包含政府)的藉口是財政困難。為什麼會財政困難?錢若不是亂花、被高管中飽私囊就是被高管拿著「退休基金」去投資而賭輸掉了,以至於能拿到的退休金減少了35%。其四、待遇太低。根據大學和學院聯盟(UCU)秘書長Jo Grady所說,英國高教員工的實質薪資不增反減,「自2009年以來下降了25%」。

那麼,怎麼證明英國政府是「損不足以奉有餘」呢?這裡引用倫敦國王學院化學系教授Helen Coulshed的話:「一些副校長們的年收入達到了50萬英鎊,並且可以報銷各種奢侈品的費用。與此同時,學校裡的教職工和博士生卻在使用food bank(領救濟)。」這裡的副校長代指大學董事會、校長、副校長們等管理層。

冰凍三尺非一日之寒。導致今天英國不可挽回的衰敗,不是一時半刻生成的,不是俄烏戰爭所觸發的高通膨造成的,也不是脫歐造成的,而是英國政府從1979年至今所不遺餘力推動的新自由主義,已經四十年多了,這是英國所有問題的癥結所在。

新自由主義是什麼呢?其實就是私有化和壓榨:不斷削減人力、縮減公務預算、大砍退休金、賤賣國產、國營事業(鐵路、水、電力、油氣、電信、郵務、公宅…)私有化、教育私有化、公醫私有化、污名社會福利、變賣公共設施(如公立的圖書館、公園、游泳池、博物館、警察局等),以上都是發生在英國活生生血淋淋的例子。

在新自由主義的鐵蹄之下,英國逐漸變成了兩個世界,一個是世襲的富人世界:衣食不愁、住豪宅、上牛津劍橋、出入高檔餐廳。另一個是世襲的窮人世界,即使有工作(因為低薪)都必須排上長長的隊伍以領取免費食物,並在暖氣與食物之間做著艱難的選擇,這就是英國的現狀,沒錯,您沒有看錯,曾經的大英帝國。

台灣政府跟著英國實施新自由主義:替富人減稅、炒高房價、醜化公務員、剝奪公務員該有的待遇、破壞文官體制、醜化國營事業、國營事業民營化、確定給付變成確定提撥、壓榨員工、非典型就業滿天飛、成立國安基金…種種「損不足以奉有餘」,導致人心不安,有一天,台灣就變成了另一個英國。