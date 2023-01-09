【專家之眼】英國的今天，台灣的明天：損不足以奉有餘

幾天前，專欄作家Allister Heath在每日電訊報《Telegraph》發表「Nobody wants to confront the truth: Britain is becoming a poor country」一文，某報給這篇文章下了個很貼切的標題：「英國正變成窮國 卻無法弄清楚原因」。那麼，本文就來探討英國變成窮國的根本原因。

老子說：「天之道損有餘而補不足，人之道損不足以奉有餘」，這句話的意思是「好政府想盡辦法促進社會階層流動，壞政府想盡辦法阻止社會階層流動」。因此，只要看看一個國家的貧富差距，如果明顯，那就是壞政府當政，反之，就是好政府當道，像北歐國家就屬於天之道，而台灣和英國就屬於人之道。

2022年很多國家都有罷工，但若問2022年全世界罷工最多的國家是哪國？那麼，應該是英國。為什麼罷工現在成了英國人的「全民運動」？這也是本文想要解開的謎，而這個謎跟「英國為什麼變成窮國」有著同樣的答案。

在解謎之前，先看一段小過去。2011年11月30日有超過200萬名英國公務員罷工。2014年7月11日，英國數十萬公務員罷工；2016年4月，英國的初級醫生全體發動「5日大罷工」，被認為是英國有史以來最嚴重的醫療罷工；2018年2月22日至3月16日，包含劍橋、牛津在內的眾多大學教師罷工…2022年6月27日，英國刑事律師罷工，這是英國史上第一次的律師罷工，罷工延燒到10月10日才落幕。

時序進入2022年11、12月，罷工潮來襲。鐵路、海事和運輸工人全國聯盟在11月10日罷工，12月13、14、16、17、23到27日又罷工；英國150所大學的7萬名教師在11月24日罷工，同一天，蘇格蘭的中小學和部分幼兒園教師罷工；11月24、25日11.5萬名郵政員工罷工。12月15日以及20日，10萬名英國護士罷工，是護士工會成立106年來的首次罷工；12月21日，數千名英格蘭和威爾士的救護車接線生罷工；12月23到26日，28到31日有1000名邊檢人員罷工…。2023年的第三天，鐵路員工又罷工了，而且長達一周。

展望未來，英國人還將罷工，因為裝睡的英國政府是叫不醒的。

為什麼英國人被迫罷工？其一，因為工作量過重。為什麼過重？因為縮減人力，明明是該雇二個人卻只雇一個人，當然負荷過重。其二，因為非典型就業太多。在英國，整體有三分之一的學術人員不在編制內，其中，倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）的比例高達72％。

其三、退休金大幅縮減。資方（包含政府）的藉口是財政困難。為什麼會財政困難？錢若不是亂花、被高管中飽私囊就是被高管拿著「退休基金」去投資而賭輸掉了，以至於能拿到的退休金減少了35%。其四、待遇太低。根據大學和學院聯盟（UCU）秘書長Jo Grady所說，英國高教員工的實質薪資不增反減，「自2009年以來下降了25%」。

那麼，怎麼證明英國政府是「損不足以奉有餘」呢？這裡引用倫敦國王學院化學系教授Helen Coulshed的話：「一些副校長們的年收入達到了50萬英鎊，並且可以報銷各種奢侈品的費用。與此同時，學校裡的教職工和博士生卻在使用food bank（領救濟）。」這裡的副校長代指大學董事會、校長、副校長們等管理層。

冰凍三尺非一日之寒。導致今天英國不可挽回的衰敗，不是一時半刻生成的，不是俄烏戰爭所觸發的高通膨造成的，也不是脫歐造成的，而是英國政府從1979年至今所不遺餘力推動的新自由主義，已經四十年多了，這是英國所有問題的癥結所在。

新自由主義是什麼呢？其實就是私有化和壓榨：不斷削減人力、縮減公務預算、大砍退休金、賤賣國產、國營事業（鐵路、水、電力、油氣、電信、郵務、公宅…）私有化、教育私有化、公醫私有化、污名社會福利、變賣公共設施（如公立的圖書館、公園、游泳池、博物館、警察局等），以上都是發生在英國活生生血淋淋的例子。

在新自由主義的鐵蹄之下，英國逐漸變成了兩個世界，一個是世襲的富人世界：衣食不愁、住豪宅、上牛津劍橋、出入高檔餐廳。另一個是世襲的窮人世界，即使有工作（因為低薪）都必須排上長長的隊伍以領取免費食物，並在暖氣與食物之間做著艱難的選擇，這就是英國的現狀，沒錯，您沒有看錯，曾經的大英帝國。

台灣政府跟著英國實施新自由主義：替富人減稅、炒高房價、醜化公務員、剝奪公務員該有的待遇、破壞文官體制、醜化國營事業、國營事業民營化、確定給付變成確定提撥、壓榨員工、非典型就業滿天飛、成立國安基金…種種「損不足以奉有餘」，導致人心不安，有一天，台灣就變成了另一個英國。