時力立委陳椒華深夜現身議場 原來是為明早要做這件事

立法院本會期延會至1月13日，時代力量立委陳椒華今天表示，為了在明天的院會可以「變更議程排第一」，因此她在深夜來到議場門前排隊，希望可以提出將「平均地權條例」排在「總預算審查」前的變更。

立法院本會期預計將在1月13日結束，立法院朝野黨團上週起緊鑼密鼓地進行總預算案，以及「平均地權條例」、「氣候變遷因應法」及「菸害防制法」等重要修法草案的協商，各界關注112年度中央政府總預算案與其他重要法案能否順利如期通過。

陳椒華深夜在臉書發文指出，「平均地權條例」去年12月21日在內政委員會初審通過，沒有保留條文，本會期應該盡速排審三讀通過，期許在我國居住正義問題的制度改善上，可以增加一道把關機制，對於預售屋的炒作問題有一定程度的幫助。

陳椒華說，台灣的貧富差距越來越大，有資金的人買空賣空炒作預售屋，增加有成家安居需求國民更大的經濟負擔，很多青年變成窮忙族，整個社會一再陷入貧富差距更大的惡性循環，更造成台灣少子化的國安危機。

陳椒華強調，時代力量長期關注台灣的居住正義與土地正義問題，他們看到很多私有財產被超額徵收，讓很多人民離開原來居住的社區，多年辛苦工作的財產被徵收成為財團開發、炒作的開發案。

陳椒華認為，如果能夠減少炒作的方式，可以部分減少超額土地徵收的案例，不只有助於青年成家，也有助於保障被徵收戶的基本人權。

陳椒華指出，過去官員把房地產產業當成經濟發展的火車頭，這是非常重大的錯誤，因為在人口負成長、空屋率增加，房價卻一直飆漲的社會，房地產的炒作讓人民無餘裕投入其他消費，進而促進其他產業發展。

陳椒華舉例，少子化讓很多學校廢校，造成很多教育從業人員失業，政府每年要投入鉅額的經費因應，而今年少子化預算已經超過千億元，更對各項經濟產業、國防的人力帶來嚴重的影響。