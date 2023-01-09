畢業感恩餐會？ 蘇揆連日宴請部會主管

行政院長蘇貞昌近期連日宴請部會主管，由於未曾有過如此規模，遭外界解讀是「畢業感恩餐會」，黨內外要求蘇揆下台的傳言未歇。行政院發言人羅秉成昨（8）日表示，蘇貞昌是藉此對政府相關重要施政或工程的第一線工作人員，親自表達肯定、及感謝之意。

台北市第三選區立委補選結果昨日出爐，由國民黨籍候選人王鴻薇獲勝。外界認為，民進黨未能在這場立委補選中勝出，接連敗選，也會對蘇貞昌的去留形成壓力。

蘇貞昌搶在蔡總統之前宣布普發現金，政壇臆測是「閣揆保位戰」。蘇貞昌在立院會期結束前，接連宴請指揮中心、農委會、衛福部等一級主管與防疫有功人士及閣員，格外引發關注。相關人士解讀，蘇揆對於內閣改組方向應該是心裡有譜，愈加明朗了。

羅秉成表示，近日蘇貞昌在農曆春節前，陸續分批宴請包括屏鵝公路工程公私部門的工程負責人員、防疫指揮中心的防疫主責人員、防範非洲豬瘟的部會主辦人員，以及負責執行政院列管專案的相關部會次長及司署長等，藉此尾牙之際，對這些在政府相關重要施政或工程的第一線工作人員的表現，親自表達肯定之意，也代表政府感謝他們的努力與付出。

蘇揆並特別叮嚀各部會相關單位，在年節期間要持續負起責任，做好各項工作，讓民眾安心過好年。

民進黨九合一敗選後，外界原本以為蔡總統會指派前副總統陳建仁、或前桃園市長鄭文燦接任閣揆，但沒想到，蔡總統反而留任蘇貞昌，引發朝野不滿。隨後國安會秘書長顧立雄浮上檯面，但一直未獲證實。

蘇貞昌爭取留任氛圍濃厚，高雄市長陳其邁表態支持蘇留任，但也說內閣還是要增加新血閣員。