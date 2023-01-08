不能讓懷疑美國言論成共識 賴清德：不然台灣很危險

副總統賴清德今在台中參加「向黨員報告」 座談會，賴清德強調，有心人散播「懷疑美國」言論，他說有美國當年幫忙壓制國民黨，才有今天走向民主自由的民進黨。如果讓有心人得逞，台灣會很危險。不少人檢討民進黨敗選原因是因未及時說明與澄清，賴清德說，他擔任黨主席後會建立即時澄清與說明的機制，避免重蹈覆轍。

賴清德今天致詞時，多次提到，黨務系統須做蔡英文總統施政的後盾，針對民眾建議土地重測問題等，他強調會向蔡總統報告民情。並重申蔡英文的四大堅持，維護主權獨立、2300萬人決定才能台灣的命運。

賴清德提到， 今晚的座談會，有民進黨創黨黨員發言，提到民進黨當年得到台灣社會廣大支持，就因創黨黨員不怕死、不怕下獄的勇氣，抱著一去不回的勇氣，為灣打拚的決心。這次選舉的挫敗，支持者找不到走進投票所的動力，不管原因為何，人民不管因什麼理由不投民進黨，都必須虛心檢討改進，誠意提出對策，重拾氣魄與決心。

賴清德說，台灣要走的路，過去是對抗國民黨，要有心理準備，未來面對的是共產黨，面對中國威脅，要提高台灣保衛的力量，向美國採購武器、研發武器、延長兵役，這是確保台灣安全要走的路。

賴清德說，千萬不要讓有心人 故意發起懷疑美國的言論，變成社會共識，這對台灣非常不利。過去台灣民主固然是民進黨內同志費很多苦心完成目標，但千萬不能忘記有美國在背後幫忙，壓制專制獨裁的國民黨，所以台灣民意才有辦法一步一步邁向民主成功的道路。要確保台灣安全，除提高自我防衛力量外，千萬不要讓有心人士故意塑造懷疑美國的言論成功，不然台灣會很危險。目前蔡總統努力促進台美貿易，一步一步，透過雙方貿易協定，把台灣物產行銷到世界各國，不要遇到阻難，這也是確保台灣安全的重要一步。

賴清德說，民進黨不要忘記過去穿步鞋的時代，不要忘了初心，國民黨黑不能跟著黑，不能跟著做壞事，民眾不允許民進黨做一點點壞事，因民進黨是本土的長大的政黨，唯一使命就是讓台灣更好，要比其他政黨做更好，需要這樣的說明與決心。

賴清德說，民進黨要重新得到廣大的支持，「教育很重要」，蔡總統提出的四大堅持，讓孩童知道從小就要為台灣打拚。另假訊息，不管來自社團或個人，一定要訂立一個機制，由中央與地方合作，第一時間就要推出正確的消息，很快讓基層了解，快去宣傳，避免民進黨被抹黑扭曲，他上任後會加強建立這種即時機制。

賴清德說，未來不管黨務或行政院、立法院，他樣樣都不會逃避，屬黨務的部分會大刀闊斧改革，走到今天，不能不做了。第一，團結黨內，重振旗鼓。黨要做執政的後盾，支持蔡英文總統好好施政做事。 第二，愛鄉土、綠色持政是品質保證，民進黨重視多元價值文化的黨，不染黑、不貪汙，擦亮民進黨金字招牌。

第三，要培養年輕人從政，建立公開公平透明的機制，讓年輕人完成從政的夢想，提出十年計畫，起碼達到五成的目標。第四，要有新思維，民進黨面對新的國內外變化，一起打拚。