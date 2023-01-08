民進黨基層要求開除高嘉瑜 籲賴清德改革不要像小英「軟弱」

副總統賴清德今晚在台中參加「向黨員報告」，基層黨員及幹部發言，痛批立委高嘉瑜、台北市議員王世堅是「自己人打自己人！」要求黨中央「約束」也有人要求開除黨籍。另有人指網紅「館長」陳之漢、「宅神」朱學恒一天到晚罵執政黨，卻有幾十萬人聽直播，影響太大；有黨員說，媒體節目充斥太多假訊息，全天候抹黑民進黨；另建議賴清德要改革就須大刀闊斧，不要像小英總統太軟弱。

有名自稱是醫師的人發言，建議賴清德要學新北市長侯友宜言行，不得罪人要得人和，提到郭台銘就說郭董很好、高科技很重要；講到柯文哲，也直說好，他認為「政通人和」很重要。另有患者告訴他，抱怨民進黨力推性平法，雖說要尊重，但希望導正不要一味鼓勵。另這次選舉輸了，要跟美國說「不要只賣我們武器」台灣需要的是物產外銷。不過，台下不少人鼓噪「好了、好了」、「不要再說了」。

有黨員說，當前服務業尤其是遊覽車等旅遊業重創，中央應該振興經濟。他說，很多人在選舉買票，還在選舉中開詐欺政見說空氣會變好，但照樣當選。他建議，這次行政院發6000元，很多人說無感，他建議今年中秋節再送1萬元，順勢運作，總統與立委才能高票當選，民進黨執政才有如此的經濟紅利。

另有民眾說，這次選舉從台灣頭到台灣尾都在談「黃承國」，人民對國民黨的各種惡行還不致於如此批評，但對民進黨的要求很高，行政院這次發6000元，拖拖拉拉，發得不明不白。他建議應開除立委高嘉瑜黨籍，要支持像黃國書這樣愛民進黨的人才。

另有黨員建議，民進黨要深刻反省，對外說明改革方向；展現台灣價值，黨公職要回到參政初衷，加強與政黨合作、加強與民眾溝通，從善如流；公平初選機制可促進團結， 大鳴大放才是民進黨進步的動力，並請賴清德說明如何「和平保台」。

多位黨員說，年輕人對民進黨沒有了熱情，因中央說不清楚真相與是非，讓眾人對政治失望。民進黨在台中有6席立委，卻選不上一位市長，有人平常是自稱是民進黨，但卻以無黨來選舉，都應該檢討，另建議要好好整頓官僚系統。台下不少人則大喊要抗中保台。