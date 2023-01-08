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北市立委補選／王鴻薇當選 蔣萬安：現在我安心了 國會監督交棒女戰將

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安晚間也在臉書表示，「現在我安心了，國會監督的棒子交給俠女戰將」，「王鴻薇，國會的關鍵一席託付給妳了！」圖／引用自蔣萬安臉書
蔣萬安晚間也在臉書表示，「現在我安心了，國會監督的棒子交給俠女戰將」，「王鴻薇，國會的關鍵一席託付給妳了！」圖／引用自蔣萬安臉書

台北市第三選區(中山、北松山)立委補選，國民黨王鴻薇以6萬519張票勝選，贏對手民進黨候選人吳怡農的5萬4739票，勝5780票。台北市長蔣萬安順利交棒給王鴻薇，蔣萬安晚間也在臉書表示，「現在我安心了，國會監督的棒子交給俠女戰將」，「王鴻薇，國會的關鍵一席託付給妳了！」

蔣萬安今天晚間在臉書貼文表示，中山、北松山是他從政的起點，也是他從小長大的地方，每一條街道到處都有他的走訪的足跡以及會勘的回憶。「現在我安心了，因國會監督的棒子，交給了俠女戰將。」

蔣萬安提到，王鴻薇是選民服務口碑一等一的資深議員，未來的服務就是「中央有鴻薇、市府有萬安」，民眾獲得的照顧只會更好、更升級，謝謝中山、北松山的民眾全力挺鴻薇，相信她一定不會辜負選民的託付，「恭喜，我們一起加油！」

王鴻薇 蔣萬安 台北市長

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