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賴清德與黨員座談 嘉縣國嘉隊與黃家班內鬨搬上檯面

「向黨員報告」台中場 黃國書選不選立委成熱門話題

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
副總統賴清德（左二）到台中市舉辦「向黨員報告」活動，聽取基層民意。記者劉柏均／攝影
副總統賴清德（左二）到台中市舉辦「向黨員報告」活動，聽取基層民意。記者劉柏均／攝影

民進黨主席唯一候選人賴清德，今在台中展開「向黨員報告」座談會，聽取基層的意見。無黨籍立委黃國書說，大家都疼惜民進黨，2024要總統當選、國會過半。立委何欣純說，2022選舉充滿假訊息，執政黨為何不能第一時間澄清說明，應該落實檢討。

張廖萬堅說，中央執政民調都不錯，為輸了選舉？他希望大家用不同的角度來看，走正確的方向。林靜儀說，台灣不是不能沒有民進黨，但民進黨站不穩，台灣就會傾斜，最重要的是傾聽民意，不要只有找戰犯、繼續內耗。莊競程說，喜見賴清德站出來，不但團結民進黨，還承擔責任團結台灣，請大家支持。

黃國書說，大家都疼惜民進黨，團結向前走，2024一定要贏得總統、國會過半。何欣純，這麼多人坐滿廟埕， 溫暖且不孤單，台灣最珍貴的資產是自由與民主，這次選舉太多假訊息，無法分別，為何不能在第一時間說清楚，說真話，做有意義的事才是真正的檢討。

賴清德「向黨員報告」活動在無黨籍的立委黃國書轄區舉行，且由黃國書主辦，地方上頗好奇，退出民進黨的黃國書2024是否與民進黨合作？綠營禮讓黃國書參選？都成為現場談資。

副總統賴清德（左二）到台中市舉辦「向黨員報告」活動，聽取基層民意，立委何欣純說執政黨要及時與澄清假訊息。記者劉柏均／攝影
副總統賴清德（左二）到台中市舉辦「向黨員報告」活動，聽取基層民意，立委何欣純說執政黨要及時與澄清假訊息。記者劉柏均／攝影

民進黨 黃國書

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