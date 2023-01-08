「向黨員報告」台中場 黃國書選不選立委成熱門話題

民進黨主席唯一候選人賴清德，今在台中展開「向黨員報告」座談會，聽取基層的意見。無黨籍立委黃國書說，大家都疼惜民進黨，2024要總統當選、國會過半。立委何欣純說，2022選舉充滿假訊息，執政黨為何不能第一時間澄清說明，應該落實檢討。

張廖萬堅說，中央執政民調都不錯，為輸了選舉？他希望大家用不同的角度來看，走正確的方向。林靜儀說，台灣不是不能沒有民進黨，但民進黨站不穩，台灣就會傾斜，最重要的是傾聽民意，不要只有找戰犯、繼續內耗。莊競程說，喜見賴清德站出來，不但團結民進黨，還承擔責任團結台灣，請大家支持。

黃國書說，大家都疼惜民進黨，團結向前走，2024一定要贏得總統、國會過半。何欣純，這麼多人坐滿廟埕， 溫暖且不孤單，台灣最珍貴的資產是自由與民主，這次選舉太多假訊息，無法分別，為何不能在第一時間說清楚，說真話，做有意義的事才是真正的檢討。