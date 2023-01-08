快訊

賴清德與黨員座談 嘉縣國嘉隊與黃家班內鬨搬上檯面

延長兵役一年 蔡其昌：讓台灣愈來愈勇

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌致詞說，投降要有代價，延長兵役就是要讓台灣越來越勇！記者陳秋雲/攝影
立法院副院長蔡其昌致詞說，投降要有代價，延長兵役就是要讓台灣越來越勇！記者陳秋雲/攝影

民進黨黨主席選舉1月15日舉行，唯一候選人、副總統賴清德今在台中舉行「向黨員報告」政見發表會。蔡其昌引言說，台灣要挑選的是「不投降」的路，延長兵役到1年，就是要讓台灣愈來愈勇，他建議國防部要下鄉說給層民眾聽。

蔡其昌說，市長選舉後，他沒有休息，而是在全市奔走，並到立院主持會議，因預算尚未通過。他說，行政院決定要發6000元給全國民眾，與全民分享經濟成果，表示行政院與基層站在一起。

他說，台灣「勇」就可避免戰爭，因投降要有代價，台灣必須守住民主自由與法制，台灣就是要選與「投降」不一樣的那條路。延長兵役會讓台灣越來勇，他希望國防部要下鄉說給大家聽，讓家長放心，讓年輕人知道這不是浪費時間，學有用的技術，保護台灣不要有戰爭。

民進黨在選戰中失敗，蔡其昌說這自然須檢討，他對賴清德有信心，面對挑戰、面對改革，絕不會手軟，一定可帶領人找到新的路、新的方向，他呼籲大家要有信心。他說，從他20幾歲時，以前每選必輸，但面對失敗，不能氣餒也不能灰心，更不能認輸，不然以後台灣怎麼辦？

蔡其昌 行政院 賴清德

延伸閱讀

寒冬送暖第12年 蔡其昌盼暖心行動遍布台中海線地區

影／賴清德與黑金對決？蔡其昌：不只民進黨 國人也有信心

青年座談砲火四射 賴清德表示要誠實面對

國4清水端車禍多 蔡其昌要求短長期改善規劃

相關新聞

賴清德與黨員座談 嘉縣國嘉隊與黃家班內鬨搬上檯面

民進黨黨主席補選候選人、副總統賴清德下午到嘉義縣創新學院，與黨員座談，發表政見，黨內為鄉鎮市長選戰內鬨，今天也搬上抬面，...

詐騙囚禁案嫌被輕放 金管單位作壁上觀 政府還要漠視詐團橫行？

桃園楊梅分局破獲詐騙集團囚禁案，救出5名受害者，逮捕5名嫌犯送辦，檢方對5嫌做出輕保，甚至無保請回等強制處分，讓桃園市長張善政都搖頭，是不是太姑息縱容犯罪。檢方的決定可能傷害到人民的法律情感，但民進黨政府處理詐團囚人案的態度消極，主管金融機構的金管會彷彿事不關己，放任歹徒利用監理漏洞謀財害命，才真正讓人心寒。...

賴清德喊立委要初選 學者：難迴避灌票

針對副總統賴清德7日喊出「區域立委要初選」的口號，學者劉兆隆受訪時分析說，如果政黨透過「初選」選出全新的候選人，比起現任立委，需要更高的參選成本，但有避免政黨人才老化與派系分贓的優點。但學者施正鋒則表示，初選難以迴避人頭或灌票的問題，建議比照美國採用「公辦初選」...

被問柯文哲想選總統 馬英九簡潔回答2字

前總統馬英九今午在前立委黃昭順及高市議員陳美雅陪同下，在內惟市場發送春聯，被媒體問到前台北市長柯文哲有意拚總統大位，他簡...

賴清德喊話扮「桶箍」角色 對黑金深惡痛絕

副總統賴清德今天下午在嘉義市舉行「向黨員報告」參選黨主席政見發表會，有黨員指出中央對輿情回應差、應約束立委高嘉瑜別傷害民...

【重磅快評】敢噹蔡英文？賴清德很勇敢嗎

民進黨主席補選將於本月15日投票，由於是同額選舉，登記參選的副總統賴清德篤定當選。賴昨晚舉辦「向黨員報告－政見發表會」青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。