延長兵役一年 蔡其昌：讓台灣愈來愈勇

民進黨黨主席選舉1月15日舉行，唯一候選人、副總統賴清德今在台中舉行「向黨員報告」政見發表會。蔡其昌引言說，台灣要挑選的是「不投降」的路，延長兵役到1年，就是要讓台灣愈來愈勇，他建議國防部要下鄉說給層民眾聽。

蔡其昌說，市長選舉後，他沒有休息，而是在全市奔走，並到立院主持會議，因預算尚未通過。他說，行政院決定要發6000元給全國民眾，與全民分享經濟成果，表示行政院與基層站在一起。

他說，台灣「勇」就可避免戰爭，因投降要有代價，台灣必須守住民主自由與法制，台灣就是要選與「投降」不一樣的那條路。延長兵役會讓台灣越來勇，他希望國防部要下鄉說給大家聽，讓家長放心，讓年輕人知道這不是浪費時間，學有用的技術，保護台灣不要有戰爭。

民進黨在選戰中失敗，蔡其昌說這自然須檢討，他對賴清德有信心，面對挑戰、面對改革，絕不會手軟，一定可帶領人找到新的路、新的方向，他呼籲大家要有信心。他說，從他20幾歲時，以前每選必輸，但面對失敗，不能氣餒也不能灰心，更不能認輸，不然以後台灣怎麼辦？