北市立委補選／肯定吳怡農乾淨與正面選舉 陳其邁：虛心接受選舉結果
台北市第三選區（中山、北松山）立委補選結果出爐，國民黨王鴻薇當選。民進黨代理主席、高雄市長陳其邁今天下午在旗津受訪時尚未開票，晚間透過中央黨部發布新聞稿指出，肯定民進黨候選人吳怡農在選舉過程堅持打正面乾淨選戰、樹立新的選舉文化；民進黨虛心接受選舉結果。
陳其邁今天下午4點在高雄旗津發過年小紅包，當時投票結果尚未出爐，陳其邁未對外評論，直至晚間結果確定才透過民進黨中央發表看法。陳其邁首先感謝所有台北市第三選區選民，並表示，民進黨虛心接受選舉結果，民進黨徵召的吳怡農在選舉過程中，一直堅持打正面、乾淨選舉，不抹黑對手、不三心二意，腳踏實地向選民說明自己的政見，也顯示民進黨對選民負責的態度。
陳其邁表示，吳怡農和團隊在短短時間中，承擔起補選的重責大任，選舉過程中，吳嘗試樹立一種新的選舉文化，一直用最認真的態度向社會表述選舉理念，另感謝全國各地為吳怡農助選的志工夥伴和黨公職人員。
陳其邁指出，對於選舉的結果，民進黨將會繼續記取經驗、調整腳步，不辜負支持者對民進黨的鞭策和期待，持續向前邁進。
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