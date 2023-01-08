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賴清德喊立委要初選 學者：難迴避灌票

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
副總統賴清德7日在「和黨員對話」時表示，明年區域立委不保障現任，一定有初選。（總統府提供）
副總統賴清德7日在「和黨員對話」時表示，明年區域立委不保障現任，一定有初選。（總統府提供）

針對副總統賴清德7日喊出「區域立委要初選」的口號，學者劉兆隆受訪時分析說，如果政黨透過「初選」選出全新的候選人，比起現任立委，需要更高的參選成本，但有避免政黨人才老化與派系分贓的優點。但學者施正鋒則表示，初選難以迴避人頭或灌票的問題，建議比照美國採用「公辦初選」的方式。

賴清德7日在政見發表會上，回應外界對「沒收初選」的批評，他預告2024立委選舉，一定有公平初選，沒有保障現任。他說，「你們就好像是醫師一樣，我就好像是病人或病人的家屬，想要從你們的談話裡面，能夠聽到民進黨到底有救或沒救。」

徵召降低宣傳成本

針對「徵召」與「初選」的不同，彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆表示，徵召通常都是現有的立委候選人，因過去的政治表現、形象深植於民心，選民也常會投票習慣選擇投同一個人，還能減少政黨宣傳的成本。然而，他也指出，徵召最大的缺點就是容易流為現任民意代表與政黨之間的利益交換。

他說，「初選」源自於美國制，但該國有明文規定政黨不能透過組織動員的方式，來影響初選結果。但到了台灣卻有水土不服的狀況，因為我國政黨結構相當緊密，透過政黨動員的方式很容易影響最終人選，如過去民進黨初選時，為了避免此狀況，甚至有「排藍民調」的設計。

公辦初選才公平

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒指出，大多數民主國家都沒有如總統蔡英文那樣直接徵召候選人，都是以「初選」做決定，但國內透過民調或黨員選舉的方式，都還是難以避免灌票的問題。

他說，像是台灣部分地方人士會養敵對政營的人頭黨員，干擾對方的黨內初選，並使他們選出「肉咖」的候選人，如國民黨總統選舉，派出黨內聲望較低的洪秀柱，就有綠營灌票的疑慮。

他感嘆說，賴清德雖然說「一定會有初選」，但如果無法解決人頭黨員或民調灌票的問題，最終還是「頭痛醫痛、腳痛醫腳」。他認為，如果要解決問題就是要比照美國「公辦初選」的制度，兩黨的初選選在同一天舉行，讓民眾不可能跑兩邊投票，並配套身分認證的措施。

重新拉攏民心

劉兆隆認為，賴清德之所以要改用「初選」的方式來挑選立委候選人，就是檢討民進黨2020年地方選舉大敗，其中縣市長候選人都是由黨主席徵召的狀況，採用初選的方式就是希望能重新收攏民心。

他也指出，過去政黨長期都用「徵召」的方式來挑選候選人，導致國、民兩黨都有政治人物老化的狀況，就目前狀況來看，兩黨接班人大多都是「官二代」，出現菁英斷層的狀況，更不利於政界填補優秀的青年人才。

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