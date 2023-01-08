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被問柯文哲想選總統 馬英九簡潔回答2字

聯合報／ 記者王昭月陳弘逸／高雄即時報導
馬英九在市場發春聯，親切抱起小女童合影。記者王昭月／攝影
馬英九在市場發春聯，親切抱起小女童合影。記者王昭月／攝影

前總統馬英九今午在前立委黃昭順及高市議員陳美雅陪同下，在內惟市場發送春聯，被媒體問到前台北市長柯文哲有意拚總統大位，他簡潔扼要表示，「尊重」。

高雄鼓水區內惟市場是當地著名黃昏市場，馬英九下午到市場發送親筆揮毫再複印的春聯，吸引大批民眾排隊索取、合影。

這次馬英九致贈的春聯，寫著「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」， 由他和妻子周美青共同落款，他的字跡端正秀雅，看得出深厚的書法涵養。

馬英九解釋「虎嘯生威千山過」及「兔躍引暖萬木春」內容，指老虎是萬獸之王，一吼威猛立現，大家都會怕，「千山已過」意指所有困難都已克服。至於「兔躍引暖萬木春」，兔子是靈活的小動物，能帶動整個氣氛變暖，讓人有萬木逢春的感受，這個對句完全就季節變化，說明人的期許與感受。

有媒體詢問，剛卸任的台北市前市長柯文哲有意拚總統大位，馬英九簡潔回應，「尊重」。

馬英九今午到內惟市場，受到許多民眾簇擁，有黃國雄黨員唱起雄糾糾的軍歌迎接，更有水果攤商送上一籃蘋果，一籃橘子，祝福「平安吉祥」，他還表示要付錢。與民眾合影時，他一把抱起一名小女童拍照，像鄰家爺爺般的親切，有妙齡女生拍照時，更勾住他的手腕留影，十分親民，現場不少民眾雀躍地高喊「總統新年好」，洋溢濃濃的喜慶氣氛。

熱情民眾與市議員陳美雅，等待馬英九前總統來發春聯。記者王昭月／攝影
熱情民眾與市議員陳美雅，等待馬英九前總統來發春聯。記者王昭月／攝影
馬英九今午到內惟市場受到許多民眾簇擁，有水果攤商送上一籃蘋果，一籃橘子，祝福「平安吉祥」，他還表示要付錢。記者王昭月／攝影
馬英九今午到內惟市場受到許多民眾簇擁，有水果攤商送上一籃蘋果，一籃橘子，祝福「平安吉祥」，他還表示要付錢。記者王昭月／攝影

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