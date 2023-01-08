被問柯文哲想選總統 馬英九簡潔回答2字

前總統馬英九今午在前立委黃昭順及高市議員陳美雅陪同下，在內惟市場發送春聯，被媒體問到前台北市長柯文哲有意拚總統大位，他簡潔扼要表示，「尊重」。

高雄鼓水區內惟市場是當地著名黃昏市場，馬英九下午到市場發送親筆揮毫再複印的春聯，吸引大批民眾排隊索取、合影。

這次馬英九致贈的春聯，寫著「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」， 由他和妻子周美青共同落款，他的字跡端正秀雅，看得出深厚的書法涵養。

馬英九解釋「虎嘯生威千山過」及「兔躍引暖萬木春」內容，指老虎是萬獸之王，一吼威猛立現，大家都會怕，「千山已過」意指所有困難都已克服。至於「兔躍引暖萬木春」，兔子是靈活的小動物，能帶動整個氣氛變暖，讓人有萬木逢春的感受，這個對句完全就季節變化，說明人的期許與感受。

有媒體詢問，剛卸任的台北市前市長柯文哲有意拚總統大位，馬英九簡潔回應，「尊重」。